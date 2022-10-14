【好爸爸機師】棄香港大公司隻身赴斐濟只為多陪家人

以「荒島機師」帳號在IG(Instagram)上分享斐濟生點滴的Timmy，於接受SBS中文廣東話節目《我不是名人》環節訪問時，憶述他於2013年畢業後因受聘於香港最大航空公司而有機會來到澳洲學習飛行，並用五年時間升上副機長（First Officer)，但他在19年因為香港生活環境的變化及家庭的考慮而決定往外闖。



「當時都覺得斐濟航空(的條件)不錯，因為他們會有特別安排，讓我可以飛十八日就有十二日的休假、令我可以持續回家。」 「荒島機師」Timmy

「所以我離開了原公司，在休息幾個月後就決定加入斐濟航空。」





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在2020年新冠疫情成為大流行疫症之前—他就到當地開工，但好境不常，因為疫情關係，斐濟航空在他入職後不久，暫時辭退所有外國機師—Timmy也不例外。



要離鄉別井到一個相對落後國家生活，Timmy直言最初其實也並不適應。 Credit: Timmy 但他返港並試過從事其他工作後、仍然想圓其機師夢，結果在斐濟航空今年決定再請機師時，他再次成功申請、並在今年年初已重返斐濟工作。





要離鄉別井到一個相對落後國家生活，Timmy直言最初其實也並不適應。





「作為來自香港這個本身節奏很快地方的人，來到斐濟當然要適應，因為這裡的人做事比較慢。」





「例如你去申請某些手續，斐濟的人可能會說一日內完成，但實際可能要用兩三天，有時當你很趕急時，亦難免會催促他們。」





「但久而久之，你開始明白他們做事情的速度及態度後，你會（學識）預留更多時間比自己做事情，這樣你會更容易適應。」 「荒島機師」Timmy

Timmy試過從事其他工作後仍然想重拾機師夢。



在斐濟生活一段時間後，他開始更欣賞當地人的生活態度。





「我好欣賞這邊的居民是好注重家庭，比較像西方國家就是星期天一般都不會工作，並以家庭為先。」





「另一樣我欣賞的是斐濟人的心態都是比較樂天，他們不會顧慮太多，今日的事今日處理、不會想太多。」





「我會覺得，某程度上就是因為這個地方的獨特之處，令他們無需想得太長遠。」





「作為香港人，我覺得我們往往會考慮得太長遠、想得太多。反而在斐濟的人的態度，就教會我如何平衡，令我多考慮很多事情、不是我計劃想要就做到。」 「荒島機師」Timmy

「雖然我在這裡生活才兩個多月，但在這個社區生活，已令我變得不像在香港時那樣急，反而最近一次我回港已經開始不習慣。」





在斐濟生活一段時間後，他開始欣賞當地人的生活態度。



而Timmy亦指，在工作方面，斐濟航空要求他操作的客機與他前工司差不多，所以他在這方面的適應會較為容易。





不過，Timmy亦認為，作為斐濟航空聘用的海外員工升遷前景並不能與其他航空公司工作相比，但對他而言，加入斐濟航空卻為他賺取了更質優的家庭生活時間。





「我作為斐濟航空公司的外來機師，亦是一個以合約形式僱用副機師，其實在公司的晋升機會上並不太大。」



「（但）疫情令我多了時間與家人相處，亦令我覺得如果要為工作而犠牲與家人相處的時間，我寧可選擇多陪家人一點。」 荒島機師Timmy





Timmy亦指，其實太太已經有計劃由香港前往澳洲讀書，希望到時他能有更多時間與家見面。



