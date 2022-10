【天生我才】陳旭輝：自閉症禁閉不了我的舞台夢

Michael表示,雖然他在三歳前已確診患有自閉症,他自小亦一直受到情緒失控,以及視覺及聽覺太敏感等問題困擾,但樂觀的他在長大的過程,亦逐漸學會克服這些情緒及神經問題帶來的挑戰。 陳旭輝





「我自少—大概兩三歲就開始診確患有自閉症,當時我相信長大後自己可以變得獨立—可如正常人般生活。但當時(得知自己的情況),對我是極大的困擾及障礙。」





「我自小就比較頑皮,經常都會情緒失控,會『扎扎跳』(坐立不坐)或大哭大鬧等,那時我對人的態度及自己的情緒往往難以控制。」 陳旭輝





Michael亦指,自己小時候亦會有怕光及怕外界的聲音等問題,但他亦現在亦已學識處理。





但Michael亦指,在長大後,他已變得獨立及學識如何控制自己的情緒。而他現在亦並不視自閉症為問題或缺憾,因為他亦明白自己亦有自己的長處。





但除了情緒上的問題,自閉症為Micheal帶來的最大挑戰,是家人在得知他的情況後,曾為此感到羞恥。





「最大的挑戰是因為我生長在一個傳統的華人家庭,殘疾—尤其是自閉症的問題,都會是一項禁忌,會感到羞恥。」 陳旭輝





「一直以來,爸爸媽媽亦較少時間照顧我,因為自小父母都經營餐館,本身已是日忙夜忙,亦對自閉症這種病不太了解,可能會忽略對我的照顧。」





但Michea亦指,自他加入劇團有機會在疫情前到外國參與演出,父母可能亦見到他已成長與獨立,對自閉症的觀感亦已有所改變。





其實Micheal自小就喜歡各種藝術表演,他亦解釋可能與他自小就愛看香港的電視節目有關。而機緣巧合之下,Michael有機會加入一個合唱團,亦令他一步一步踏入舞台。





「我在2013 年開始,在Geelong就有一個名叫With One Voice的合唱團參與表演,後來亦有機會參加電影的制作做臨時演員。」





「到後來2015年,我亦開始參與舞台劇的演出...到2016年,就正式加入殘疾演員戲劇團Back to Back Theatre,亦有機獲得主打的角色。」 陳旭輝





Back to Back Theatre是一個以Geelong為基地、專為神經多樣性(neurodiverse)人士而設的劇團。Micheal是目前劇團的唯一華人長駐演員。





他亦解釋,劇團有別於其他表演團體是,當中的創作及演出,均由他們各人分享的故事為基礎,再由導演調度後搬上舞台。





對Micheal而言,Back to Back劇團是一個非常包容的群體,而他亦珍惜透過劇團認識到志同道合的好友。





但Micheal認為唯一美中不足的是,由於劇團的創作比較前衛,與傳統的戲劇不同,觀眾有時未必會受落。





而除了本地演出外,他們亦會到各地作表演,Micheal亦曾隨團到過美國及香港演出。2017 年,Micheal亦曾因劇團的演出,而榮獲Geelong杰出殘疾人士成就奬的藝術類別奬項。





而對於Micheal而言,每一次到外地演出,都是他難忘的經歷,尤其是他帶同家人在2019年在香港參與的演出,更是他回憶與亡母最一次出遊的經歷。





「2019年我帶同父母一同到香港進行拍攝工作...那次是劇團派我去的,當時是與當地由無家可歸男士組成的足球隊合作,與他們一同交流,亦是一次獨特的經歷。」





更多訪問內容,請聽足本錄音。









(Speak My Language 計劃、由聯邦社會服務部資助,SBS興幸能通過與新州民族社區議會以及澳洲各州和領地的民族多元文化社區議會的合作,提供有關訊息。