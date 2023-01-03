【為求移民要小心】澳洲消委會警告海外求職者留意網上求職詐騙案

踏入新一年，大家都希望有新開始和有新計劃，而對於本地勞動市場而言，開放邊境同時，相信亦希望會有更多移民來到澳洲， 以解決本地勞工不足的問題。不過，澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）在其發表的最新數據顯示，去年（2022）有數千名人士，特別是年輕人和一些海外求職人士因為求職的詐騙案件而損失超過 870 萬元，所以，該組織警告這些人要特別小心。





該組織亦表示，去年有超過3千宗有關的詐騙案件，特別是透過 WhatsApp 和 Linked-In 等社交平台，假裝與一些知名公司有關聯，並以快速賺錢的承諾引誘求職者。





詐騙者通常會要求申請人要支付一筆費用，然後才能夠獲得工作，對於一些希望移民到澳洲工作的海外人士來說，這些費用往往倍增。該組織副主席里卡德（Delia Rickard ）解釋，這些詐騙者通常對想要移民到澳洲的人在網站上申請工作後告知他們已經被取錄，然後對他們表示，因為他們需要申請簽證和做英語語言測試等，所以亦不斷要求他們付錢，該組織提醒申請人要留意對方是否經常要求他們付錢，如果是的話，就要留意。





另外，一份將於星期五（6／1）公布的最新報告顯示，在後疫情時代，澳洲在未來四年將會失去接近近50萬移民人口。該份由人口中心（The Centre for Population）所發表的年度報告顯示，新冠大流行疫情令澳洲的人口比預期的年齡變得更為老化，同時，人口數字亦比預期為少。





而由於對旅遊的限制，澳洲的海外移民人數亦跌至歷史新低，在2020至21年，澳洲一共少了85,000名移民，這個數字亦是自二次世界大戰以來首次移民淨值有所下降。雖然目前移民人數似乎有復甦跡象，但報告仍然預計到2025至26年，因為新冠疫情關係，仍然會令澳洲失去達 473,000名移民。





聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）則警告說，澳洲仍然面對“嚴重的”勞動力和技能短缺情況，亦因為新冠疫情及上屆政府在過去“十年在移民政策上的混亂情況，以及對技能及培訓投資不足”而令這種情況加劇。





不過，他認為：『澳洲的移民環境是需要是可持續的，同時，亦是要有利於澳洲的國家利益，而不是要代替培訓和建立國內勞動力的能力。』





但雪梨大學移民專家諾克斯（Angela Knox）則認為，由於澳洲一直十分依賴海外勞工，所以，她認為這份報告所預計的移民情況是“令人擔憂”。





她又指出，澳洲政府決定在疫情大流行期間，不為國際勞工提供財務上的支持，亦是造成移民人數下降的部分原因。她對SBS新聞部表示：『政府（在新冠疫情期間）對這些臨時移民表示，要他們回家，當然，當時，許多工人都是這樣做。但那些決定留低的人，卻是經歷了一個難以置信的困難時期，而他們亦會變得對政府及對提供給他們的各種機會感到更加小心同警惕。』





不過，當政府決定重新開放邊境之後，的確，移民人數是“急劇增加”。報告預計，從 2021年底開始，經已接種疫苗的旅客、技術勞工和學生經已紛紛返回澳洲，令澳洲的移民淨值在2021-22年增加約150,000 人。到 2022-23年，這一數字將進一步增加，預計屆時淨入境的人數將會有235,000人。 這個數字，亦是回復至疫情前的水平，而報告預計，在可預見的未來， 這個數字將會繼續維持。不過，諾克斯就警告，指大家亦不要過份依賴這項預測。究竟她為什麼作此警告呢？詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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