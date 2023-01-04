中方稱各國限制入境具政治目的：將以「對等措施」反制

因應中國當地的新冠病毒疫情嚴峻且將在 1 月 8 日重開國境，世界多國宣佈對來自中國的旅客實施更嚴厲的防疫措施。





中國外交部發言人 汪文斌上星期回應 ，各國防疫措施應該「科學適度」，「對各國公民一視同仁，不應影響正常的人員交往和交流合作」。





昨日（1月3日），中國外交部發言人毛寧在例行記者會進一步批評：「部份國家採取僅針對中國的入境限制措施缺乏科學依據，一些過度做法更讓人不能接受。」



我們對試圖操弄疫情防控措施以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況本著對等原則採取相應措施。

她表示，多個國家都有衛生專家提到，中國目前流行的新冠毒株之前已在世界其他各地傳播，任何地方都有可能出現新的毒株，所以沒必要針對中國採取特別入境限制。





「中方始終認為，各國的防疫措施應當科學適度，不應藉機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響正常的人員交往和交流合作。」





澳洲聯邦首席醫官凱利（Paul Kelly）早前去信衛生部長畢勒（Mark Butler ），指沒足夠理由「對來自中國的旅客施加限制或額外要求」，但建議 對所有國際抵境者加強監控能力 。



財長查默斯（Jim Chalmers）回應，對中方揚言「報復」並不感到擔憂。





他接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示：「並不特別擔心。各國可以自行制定旅遊安排和管理新冠疫情的更廣泛措施。」





他否認 要求中國入境旅客提供陰性的病毒檢測結果 是歧視性做法，指此舉是因應中方缺乏全面的疫情數據。他再次強調，雖然中國未發現新毒株，但新措施是出於「謹慎」。





「這是關乎我們對一個爆發大量新冠個案之處的透明度的擔憂。我們需要確保盡可能監控毒株，這是我們其中一個關鍵的考慮。」





目前未知北京當局會採取何種「對等措施」，因中方本已要求外國入境者持有登機前48小時內的核酸檢測（PCR）結果。





查默斯提到，接受入境者提供醫生監督下的快速抗原檢測（RAT）結果並非多此一舉，因中國的醫療系統極度緊張。



除了澳洲之外，英國、美國、法國、意大利、西班牙、加拿大、日本、南韓、台灣等都對中國入境者採取了類似限制。





對於「政治目的」的指責，英國運輸部秘書長Mark Harper表示，因為北京拒絕分享疫情數據，所以才針對中國入境者。





「中國並沒和全球醫療系統分享數據，而這是我們期望所有國家都做的。這是我們在中國開關時採取臨時性和預防性措施的原因。」





不過，毛寧昨日表示，中方已和世衛開會交流疫情形勢和疫苗議題。「中國一直積極參與國際抗疫合作，第一時間同國際社會共同應對疫情挑戰。」





「針對疫情的新變化和抗疫面臨的新形勢，中國主管部門依法、及時、公開、透明發布了相關信息，並通過全球流感共享數據庫分享了中國近期新冠病毒感染病例的病毒基因數據。」

