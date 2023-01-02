【澳洲新防疫】返港探親移民認同 冀中國旅客抵澳機場須核酸檢測

針對中國國境開放，澳洲政府強制來自中國包括香港澳洲的旅客，須出示陰性結果才可登機，從香港移民澳洲17年的吳女士接受SBS中文訪問時，就表示對聯邦政府的政策非常認同。





「這樣對我們澳洲國民有保障，檢測對我們來講好重要，初初我們澳洲總理的不作為，我們好擔心。」





聯邦政府昨日宣布從星期四1月5日開始，到澳洲來自中國包括香港及澳門的旅客，強制在啟程前兩日內接受新冠檢測，要出示陰性結果才可以登機。



中國旅客抵澳洲機場應做PCR

吳女士上個月中到香港探親，也是她爆發疫情以來第一次離開澳洲。





「我上個月啟程到香港，也要出示新冠檢測陰性結果才可以上機，到香港機場也要做核酸檢測，香港識得保護當地市民，澳洲點解唔可以同樣保護澳洲人呢？」





吳女士認為聯邦政府應該更進一步，仿效例如日本，抵達要接受病毒檢測。





「看過有視頻，顯示有中國大陸旅客檢測結果陽性，有職員可以改為陰性，都可以上機。」





她說，所以最重要是到澳洲機場，必須規定要做核酸檢測，陰性結果才可以在社區活動，陽性結果就要隔離，這樣會安全好多。



吳女士雖然離開澳洲時，沒有想過回來時要強制檢測，但認為從中國回來的澳洲公民也不應該獲豁免。





「澳洲公民不應該獲豁免，其實每個人都有機會帶病毒，因為中國放寬國民出境，最重要是中國現在爆發很嚴重，香港完全不對中國入境香港進行檢測，相信會有多確診者到港，會大面積傳播。」





她並形容香港目前的防疫政策奇怪。





「其他國家放寬時，防疫措施仍然緊張，現在其他國家對中國大陸旅客收緊，香港就放寬。」



最擔心變種病毒蔓延澳洲

吳女士說，香港現在新感染每日超過2萬宗，中國大陸更厲害。





「（中國大陸）實情是點樣？好像不大清楚，世衛都敦促中國公開更多當地新冠疫情資訊。」





她其實最擔心是有新變種病毒在澳洲蔓延。



澳洲再爆發（疫情），就慘啦。澳洲很艱難才走出疫情，現在經濟才剛剛恢復，我不想（澳洲）要走回頭路，再封城。 從香港移居澳洲的吳女士

對於中國在星期日1月8日國境解封，吳女士表示，她在香港不少朋友計劃在1月8日後減少出外。





「現在我盡量在8號前見朋友，8號後不會再去人多地方。」







至於目前是否也需要擴大到海外其他國家，吳女士認為，其他國家也對中國旅客實施新防疫措施，所以即使中國旅客經其他國家到澳洲，也相對安全。





她又表示，相信新安排不會影響澳洲與中國的關係，因為只是做檢測，以確保社區安全。





對於澳洲強制中國旅客出示兩日內接受的新冠檢測，才可以上機，衛生部長畢勒（Mark Butler）昨日在記者會上，被問及是需要做核酸PCR檢測，還是快速抗原測試RAT時，未有說明要接受哪種測試。





畢勒回應時表示：「原則是，接受的測試，核酸PCR 還是快速抗原測試，都必須是可驗證的，而且必須是可靠的。 政府現在正在與航空公司和機構討論這個問題。」





畢勒指出，「政府將製定一套安排，為那些想來澳洲、從中國前往澳洲的人，提供最大的便利，但正如我所說，這些安排是可驗證和穩健的。」



祝願海外澳人保護自己

吳女士就表示，因應香港的防疫建議，她也帶有快速檢測到香港，而即使兩星期後她返回澳洲時，要在香港付費接受核酸檢測，也在所不計，因為是要確保澳洲社區安全。





她並希望在海外的澳洲人，要小心保護自己。





「除了是保障自己的健康，也避免可能會將新變種病毒帶返澳洲，影響澳洲社會及社區。」



吳女士正在香港探親，兩星期後返澳洲，祝願海外澳洲人小心保護健康。 Source: Supplied / Ms Ng