【終於開關】中國下月初放寬旅客入境要求 確診者毋須隔離

不過，到中國的旅客仍需在出發前 48 小時接受核酸檢測， 如果檢測呈陰性， 並無需向中國駐外使領館申請健康碼。





同時，國務院聯防聯控機制亦宣布，解除《傳染病防治法》規定的甲類傳染病預防及控制措施， 改為以新冠病毒感染「乙類乙管」的防控方案，即確診者毋須隔離，並取消入境後全員核酸檢測及集中隔離。





另外，亦不再判定密切接觸者；不再劃定高低風險區；對感染者實施分級分類收治；不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施及有序恢復中國公民出境旅遊等。





亦會進一步復工復產、並對以商務、留學、探親、團聚等外籍人士前往中國的安排，提供簽證便利。至於水路及陸路口岸客運出入境亦會逐步恢復。





國務院聯防聯控機制解釋將新冠病毒感染調整為"乙類乙管"是因為中外專家均普遍認為，新冠病毒現時更趨向於是上呼吸道的感染及更短的潛伏期，雖然感染Omicron變異株的人數眾多，但無症狀感染及輕症卻佔超過9成，同時，患重症及死亡率亦極低，加上中國累計已接種超過34億劑新冠疫苗，3歲以上人群接種率亦超過9成，因此已具備調整為"乙類乙管"的基本條件。





當局表示，今後主要將措施集中在進一步提高老年人疫苗接種率、完善新冠病毒感染治療相關藥品和檢測試劑的準備和加大醫療資源建設。





衞健委公告亦列明將廣泛宣傳倡導「每個人都是自己健康第一責任人」的理念，堅持戴口罩、勤洗手等良好衞生習慣，在公共場所保持人際距離，及時完成疫苗和加強免疫接種。





社區居民根據需要「願檢盡檢」，不再開展全員核酸檢測。並對患者作分級分類救治。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







