中國放棄清零後確診爆升 浙江單日新增過百萬宗

要點 北京放棄「清零」後確診個案激增，民眾及專家呼籲當局提供更準確的數據。

自北京放寬新冠限制以來，世衛再沒有收到來自中國的入院人數的數據。

中國的醫療系統承受著巨大壓力，醫護人員被要求帶病工作。

中國浙江省政府週日表示，正在與每天約 100 萬宗新增新冠確診個案搏鬥，預計未來幾天，新增確診數字將會多一倍。





中國疾病預防控制中心週日表示，雖然全國確診激增數字破紀錄，但截至週六的五天內，中國大陸沒有新增死亡病例。





民眾和專家都促請，中國當局提供更準確的數據，因為北京當局自放棄新冠「清零」政策後，感染個案激增，該「清零」政策之前已將中國幾億民眾置於無情的封鎖之下，並重挫這個全球第二大的經濟體。



隨著國家衛生與健康委員會（衛健委）不再公佈無新冠症狀的感染者，令中國的全國新冠數據變得不完整，亦令追蹤病例變得更加困難。





浙江省政府週日在一份聲明中說：「浙江省疫情即將達到高峰期，在元旦前後，每日最高將新增達200萬名確診者，預計會維持一周。」



浙江省政府又表示，在全省醫院治療的 13,583 宗確診個案當中，有一名患者出現新冠引發的嚴重症狀，而有 242 宗個案屬重症和危重感染是由本身的疾病引發的。





中國縮細公佈了因新冠而死亡的定義，只是由新冠引起的肺炎或呼吸衰竭引起的死亡，才計算為新冠死亡，有關做法引起世界衛生專家的關注。





自北京放寬限制以來，世界衛生組織沒有收到來自中國新冠入院人數的數據。





世衛表示，數據差距可能是由於當局難以統計這個全球上人口最多的國家，突然激增的病例。



凱投宏觀的一份研究報告指，「中國正進入新冠大流行最危險的幾星期」，又指「中國當局現在幾乎沒有採取任何措施來減慢新冠傳播，而且隨著農曆新年前，不少民眾開始回鄉過年，目前未爆發新冠疫情的省市將很快出現激增個案。





青島市和東莞市最近估計每天都有幾萬宗新增感染個案。



據官方媒體報導，中國的醫療系統一直承受著巨大壓力，醫護人員被要求帶病工作，甚至在農村社區的退休醫護人員，亦被重新僱用，去幫助基層工作。





1 月份臨近農曆新年將令疫情加劇，因為屆時將有大量民眾回鄉。





中央電視台週日引述杭州市衛生官員表示，東部城市杭州市急救中心，每日求診個案平均比去年增加了兩倍多。





同樣位於東部的蘇州，緊急求助熱線在週四接到了破紀錄的 7,233 個電話求助。



