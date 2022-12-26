鼻腔疫苗能成為防治新冠病毒傳播的「最新武器」嗎?

重點 澳洲科研人員已獲得資金推進新冠鼻腔噴霧疫苗的研究

預料將在2024年進行人體試驗

開發有效的鼻腔噴霧疫苗仍面臨不少挑戰

澳洲科研人員近日得到聯邦政府的全力支持及資助，以開發全新的鼻腔噴霧劑來竭止新冠病毒傳播。





新州新冠疫苗加速研究資助計劃（NSW COVID-19 Vaccine Acceleration Research Grants Program）向雪梨大學和百年學院(Centenary Institute)的研究人員撥出接近 100萬元的研究基金。





該團隊包括布里頓( Warwick Britton)教授、阿什赫斯特(Anneliese Ashhurst)博士和佩恩(Richard Payne)教授。



鼻腔噴霧疫苗如何發揮作用？





鼻腔噴霧疫苗主要作用為治療流感和肺結核。科研人員期望這項嶄新科技，能有效保護公眾的呼吸系統。





首席研究員布里頓教授指出，這項研究標誌著新冠疫苗開發的新方向 — 從最初只能減弱公眾感染後的嚴重病情，發展至積極地防止感染。





他向SBS透露：「鼻腔注射疫苗的不同之處在於，它可以在首先受感染部位直接提供保護。儘管目前（使用鼻腔噴霧劑）的經驗較少，但全世界都在累積經驗。」





團隊現時正聚焦於目前最安全、最具成效的鼻腔噴霧疫苗：他們將首先生產一種穩定的粉劑疫苗；然後將與總部位於雪梨的藥物製劑研發公司Ab Initio Pharma合作，在其協助下將粉劑疫苗開發成鼻腔噴霧。





布里頓教授進一步指出，團隊仔細考慮了不同的疫苗技術以及將其轉化為鼻腔噴霧劑的方式，最後決定不使用滅活疫苗技術 — 即中國的 Sinovac（科興）和 Sinopharm（國藥）疫苗使用的技術。





研究小組將採用一種表面蛋白物質，來促進鼻道中的細胞產生免疫反應。這類似於美國開發的Novavax（諾瓦瓦克斯）疫苗所使用技術。



鼻腔噴霧 布里頓教授表示:「我們相信蛋白質和正確的免疫刺激劑將是製作鼻腔疫苗的最有效方式 — 這也是團隊目前致力研究的目標。」





據世界衛生組織資料顯示，目前全球共有100多種口服或鼻腔疫苗正在開發當中。





早期研究發現





布里頓教授及其團隊在一項研究中試驗了將新冠疫苗通過鼻腔噴霧，接種到老鼠體內，以了解鼻腔疫苗的運作機制和成效。該研究報告已發表於11月份的Nature Communications中。





過往也有類似的研究，並於雪貂身上進行。





布里頓教授表示，仍需進一步的研究，以確認鼻腔噴霧疫苗是否適用於人類身上，但到目前為止，情況相當可期。





在對老鼠的研究中，研究小組觀察了六隻老鼠通過鼻腔接種新冠疫苗後免疫系統的變化。





研究人員每兩週向老鼠施打三劑鼻腔疫苗。該疫苗含有一種名為「Pam2Cys」的蛋白刺突，旨在激發一種「刺突特異性中和抗體反應」。





與對照組相比，研究發現了一個重大結果：在施打至第八週後，老鼠已建立出針對感染的全面保護和「消毒肺部免疫力」。





這可說是新冠鼻腔噴霧劑開發的重要目標。





結論 — 新冠鼻腔噴霧劑對人體的安全有效嗎？





現階段，尚未有全球大規模人體試驗的詳細數據公佈。 然而布里頓教授相信，一旦確定了疫苗對人體的安全和有效性，公眾將受益於成本更低、更方便和侵入性更小的疫苗接種方法。





他說，年幼的兒童，尤其那些對不願打針的小朋友，將是受益群體之一。 另一群體則是那些免疫系統較弱的人，因為他們無法從現有疫苗中獲得與普通群眾相同的免疫保護水平。





布里頓教授表示:「這亦能回應對大眾進行持續的疫苗接種（以加強保護）的難題。如果有一種可激發免疫力疫苗，但通過更簡單、更安全和可接受途徑接種 — 是的，我們認為這是一個真正的優勢。」





他預計鼻腔疫苗將可於2024年在澳洲進行人體試驗，並在隨後幾年將向澳洲人大力推廣。 具體時間表將取決於監管機構、政府和製藥公司的支持。





布里頓教授表示:「我認為在新冠大流行這幾年，我們已證明了科研的效率可比以往更快更高。我們需要保持這種衝勁。」





這對遏止新冠大流行，可帶來哪些好處？





鼻腔疫苗還可望減輕由病毒再感染和持續新冠病症所引起的社群醫療壓力。 人體試驗的結果對於減少日後傳播的好處十分重要，但他強調，僅靠噴劑並不能完全消除病毒。 他表示目標是降低社區中的病毒傳播數量。





布里頓教授表示:「我們不能輕言這種新疫苗出現後就能消滅病毒。我認為世界各地的實況是病毒已經成為一種風土病 — 它已經轉變為在社區中傳播的東西（並持續存在）。還有那無數的新變種。我們和其他團隊，也在致力研究使疫苗能針對多種新型變種。」



