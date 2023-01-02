【天氣驟變】暴雨冰雹周一殺到墨爾本 氣溫幾小時內驟降10度

氣象局警告維州周一下午將迎接驟變天氣，一陣冷鋒席捲維州，帶來狂風雷暴和直徑超過兩厘米的冰雹。

The Bureau of Meteorology has issued a warning for severe thunderstorms along the entire NSW coast, with large hail expected.

氣溫驟降可能為部份地區帶來直徑超過兩厘米的冰雹。 Source: Twitter / Twitter @eljaih/@jo1foster

墨爾本今周一早上天氣炎熱，氣溫達攝氏31度，但氣象局警告維州下午將迎接驟變天氣，一陣冷鋒將席捲維州，帶來狂風雷暴和冰雹。

預料周一下午 3 點左右後，維州部分地區包括墨爾本、中部和Gippsland等地區將迎來雷暴和狂風暴雨，而氣溫驟降更可能為部份地區帶來直徑超過兩厘米的冰雹，傍晚時間也會落強雨。
氣象局表示，預料周一下午 3 點左右後維州部分地區將有雷暴，狂風暴雨，及可能直徑超過兩厘米的冰雹，氣溫可能在短短幾小時內驟降 10度左右。
當局周一早上向維州東南部發出強雷暴警告，預料強雷暴可能會為Morwell，Tidal River 和Yarram等地區帶來每小時 90至 100公里風速。

氣象局表示，氣溫可能在短短幾小時內驟降 10 度左右。周一晚溫度約 16度，周二約 20 度，周三仍會下雨。
Melbourne Thunderstorm Asthma
維州部分地區包括墨爾本、中部和Gippsland等地區將迎來雷暴和狂風暴雨。 Source: SBS
另外，維州北部周一實施了林火季節的第一個全面禁火令，當局同時敦促任何使用機械的人士要特別小心。

天氣驟變令維州部分地區亦存在中度雷暴哮喘風險，當局呼籲在Wimmera、中北部以及Gippsland西南部地區的人們應該做好雷暴哮喘的準備，但不用過份驚慌。

氣象局表示，炎熱天氣將在周末回歸，預計本周六天晴，氣溫將達 27 度，周日更達 29 度。
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Published 2 January 2023 at 1:11pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS