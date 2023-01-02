【誰是誰非】政府與首席醫官是否需檢測中國旅客建議背道而馳

因為首席醫官凱利（Paul Kelly）於昨晚公開其在 12 月 31 號寫給聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler ）的一封信，信中凱利表示，他「認為並沒有足夠的公眾理由，要對來自中國的旅客施加限制或額外要求。 」





凱利是根據澳洲有很高的疫苗接種率、同時，對先前感染新冠病毒的人士，亦有很高的免疫力，以及為一些最有可能患重病的人士在接受治療和檢測上都有很好的準備，而作出有關建議。





凱利亦表示，澳洲現時處於夏季，亦可以降低傳播的風險。





而凱利則建議政府應該考慮加強監控的能力，特別是對於所有國際抵境者。





建議的措施包括測試飛機的污水、對自願抵境人士進行抽樣檢測、增加社區污水檢測和跟進最近從海外返回澳洲而病毒檢測呈陽性的人士。





但衛生部長畢勒仍然決定由今個月 5號起，來自中國、香港及澳門的旅客，必須出示離境前48小時所做的新冠病毒檢測，結果必須呈陰性才能進入澳洲。而一些抵達澳洲後檢測呈陽性的人士， 亦將需要遵循當地的衛生健康建議，包括在出現症狀時進行隔離。至於過境旅客則不受限制。





國家黨領袖利特爾波特則對九號台表示，衛生部長需要澄清他是如何做出這個決定的。





利特爾波特表示：『我認為很重要的是，政府必須澄清這個混淆的情況。而政府與首席衛生官發生爭拗時，政府是不能坐視不理。而我要求衛生部長今天要出來澄清這一點，並要清楚解釋為何會作出有關決定。』





不過，畢勒在接受阿德雷德 5AA電台訪問時則表示，雖然沒有證據顯示雖然現時並沒有即時對澳洲構成威脅，但他作出這個決定是出於“非常謹慎”的做法。





他指出，中國需要提供更多數據，以確保當局能夠快速檢測和評估是否有任何新的新冠變種病毒所帶來的影響，他亦堅持認為有關措施是適中的做法。





他說：『其他國家均表示，擔心在地球上最大的國家（中國）出現的快速發展的新冠感染浪潮並沒有足夠的資料。』





畢勒又表示，澳洲是不會對一些像美國等其他有及時通報感染資料和基因組測序數據的國家或地區的旅客採取類似的措施。





畢勒又說，世界衛生組織指缺乏來自中國的資料是他他對有關措施作出考慮的部分因素。





而凱利在他的建議中亦承認，中國的專家預測，在當地的冬季將會有三波新冠傳播浪潮，預計目前一波的高峯期會持續至1 月中旬，之後在 1 月下旬和 2 月下旬相信還會出現兩波疫情。





傳染病專家布伊（Robert Booy）則同意政府的決定，並指衛生部長認為要作出更好的監控是正確的。





布伊對七號台的一個早晨節目表示：『由於有數以百萬計的人被感染， 所以，在中國確實存在出現新變種的可能。』



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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