送餐員收到雙倍工資後被扣回 Uber指屬銀行出錯

在中文社交平台小紅書上，不少Uber Eats華人送餐員在12月28日的發薪日當天發貼表示，意外收到雙倍工資，金額按送單量由數元到數千元不等。





有網民稱自己同時做Uber和滴滴出行（DiDi）的司機，均收到了雙倍工資，形容是「遲來的聖誕大禮」。更多送餐員慨嘆，早知如此「為何不多接幾份訂單」。





不過也有網民認為，這些公司事先沒有通知會出雙倍工資，相信只是系統錯誤。但受益的送餐員不信邪：「就算真是bug（故障）又能怎樣呢，錢都到我（銀行）卡裡了，他咋拿回去。」



Uber的雙倍工資在社交媒體引發熱議。 Credit: xiaohongshu 然而翌日12月29日，Uber便發出內部通知和電郵，稱雙倍工資是銀行出錯，多發的金額由銀行扣回。通知對事件帶來的不便表示遺憾，並著有疑問的人士聯絡自己賬戶所屬的銀行。





其中一位受影響的是兼職送餐的雪梨大學留學生Elena，她之前收到的額外工資已被銀行收回。





她此前發貼稱，發現「Uber給我打了兩遍工資」後，後悔前一個星期有三天沒上班。從其貼文圖片可見，其銀行戶口在發薪日獲得了兩筆同樣是828.98元的的轉賬。





Elena向SBS中文記者表示，對額外工資被收回感到失望，並指雖然不覺得事件對自己造成損失，「畢竟不是我的錢」，但知道有同行已把錢花掉，結果因銀行戶口餘額不足而被透支，出現負數的數額。



華人送餐員Elena收到了兩倍工資，但之後被收回。 Source: Supplied Uber接受SBS中文的查詢時證實上述事件，估計事件影響約半數透過Uber平台營利的人士，包括司機和送餐員。





對於有送餐員的銀行戶口被透支，發言人強調，這是銀行方面的問題，「不受Uber控制」，而事後Uber已立即發出通告表明銀行會扣回款項。





「相關金融機構已迅速修正，我們確認所有合作司機和送餐員都已收到應得的收入......可以透過自己的Uber手機程式查看準確、實時的收入。」





對於事件可能對部份人士造成損失，發言人回應：「我們意識到事件帶來的不便，就此向司機和送餐員社區道歉，並繼續了解事發原因，避免事情再次發生。」





Elena則認為，Uber和銀行都應就事件負責。「這麼低級的錯誤我覺得要有人負責任的。」

