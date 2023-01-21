【九霄驚魂】澳航三天內四航班要被迫折返問你驚唔驚？

而最新一次事件是在昨天（20／1）發生，兩架澳航航班在出發後分別要折返墨爾本機場。





原本於昨天上午 9時40 分左右由墨爾本飛往雪梨的波音 737 QF430 航班，在起飛 10 分鐘後，在維州的 Bonnie Doon 附近要折返墨爾本的 Tullamarine 機場。





澳航在一份聲明中表示，在機師收到有輕微的機器問題警報後，為了以防萬一，所以決定將飛機飛返墨爾本。





聲明說：『飛機是正常著陸而不是緊急著陸或優先著陸。 兩部引擎機在整個飛行過程中都保持運轉。』





而在同一個早上，另一架飛往堪培拉的 QantasLink 航班亦因為機械故障要折返墨爾本。





澳航國內及國際航線行政總裁戴維（Andrew David）對九號電視台新聞部表示：『澳航總是寧可謹慎行事。』





他又表示：『如果確實出現問題，我們一定會折返。』





而在這兩宗事件發生前，澳航一架從奧克蘭前往雪梨的QF144航班亦在周三（18／1）關閉引擎並發出求緊急求救訊號，而從雪梨到斐濟的另一個航班亦在周四（19／1）因潛在的機械故障而要折返雪梨。





運輸安全調查員將分析該航班的駕駛艙語音記錄儀和飛行數據，而機師亦在安全降落雪梨機場前關閉了引擎和在塔斯曼海上空發出緊急求救訊號。





當時亦有乘客報告說飛機上遇上氣流，但表示他們在著陸前並沒有注意機師曾經發出緊急求救訊號。



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