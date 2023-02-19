【雪梨暴風雨】澳航機改到紐卡素 乘客滯留停機坪過夜

該架澳航夢幻客機（Dreamliner）原定昨日星期六(2月18日)傍晚在雪梨降落，但當時雪梨受暴風雨侵襲，包括該夢幻客機的幾班客機，未能如期在雪梨機場降落，而只有夢幻客機是國際航班，當時客滿。





有乘客向傳媒表示，當時客機強烈震動，機艙服務員也形容是極端強烈，有乘客嘔吐，部份乘客顯得緊張。





航機抵達雪梨以北的紐卡素機場後，因為機場未有適合夢幻客機的配備裝置，客機未能立即入油返回雪梨。



澳航夢幻客機昨日（2月18日）晚上滯留在雪梨以北紐卡素Williamtown停機坪。 Credit: Twitter 紐卡素機場沒有可用的住宿，也沒有移民設施。





機上乘客在停機坪等候將近7小時，才終於獲准離開航機到機場過夜，今日凌晨，機組人員為他們送來麥當奴漢堡包和飲品。





有乘客表示，雖然不喜歡食漢堡包，但是在太肚餓，不能擇食。





也有乘客表示，當時絕大部份乘客都保持冷靜，而頭等艙與經濟艙的乘客，基本上待遇沒有不同。





不過有乘客抱怨說，他們坐在航機上，在停機坪等超過6小時，直到凌晨兩點，才離開飛機到機場大樓，要等到早上8點，才可以再上機返回雪梨。



該批乘客今早返回夢幻客機，將近10點飛抵雪梨。





澳航事後發表聲明，感謝乘客在不舒適的長夜，耐心等候。





聲明說， 這包括我們從聖地亞哥飛往雪梨的航班，該航班改道飛往紐卡素。 澳航的客戶支持團隊成員，徹夜從雪梨前往紐卡素，在機場大樓為乘客提供幫助。」





澳航在聲明表示： 「知道這對我們的客戶來說，是一次令人沮喪的經歷，也是一個不舒服的夜晚，我們感謝他們的耐心和理解暴風雨對飛往雪梨的航班的影響。」





澳航的班機，在今年開始個多月，就發生多宗飛行途中要折返或轉到其他機場，以及有乘客在航機遇上氣流震動時受傷。





雪梨昨日傍晚大約6點，多個地區有暴風雨，與大樹倒塌，超過60,000戶民居及店鋪一度斷電。





雪梨火車服務也因為有樹木倒塌要暫停，到晚上10點半才陸續恢復。





在昨日傍晚暴風雨期間，雪梨機場錄得風力時速93公里。





氣象局在晚上9點05分，證實暴風雨天氣的威脅已經解除。



