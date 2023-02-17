雪梨迎接 2023世界驕傲節 WorldPride 「慶祝多樣性」的盛事

重點 2023世界驕傲節（WorldPride）將於 2 月 17 日至 3 月 5 日在雪梨舉行

這個 LGBTIQ+ 國際盛事首次在南半球舉辦

今年是第45屆的雪梨同性戀狂歡節（Mardi Gras）

世界驕傲節於 2000 年首次舉辦，是多樣化的 LGBTIQ+ 社區群體的慶祝活動，旨在提出人權、全球平等、多樣性和包容性等問題。





作為 2023 世界驕傲節的一部分，今年一年一度的雪梨同性戀狂歡節（Mardi Gras）遊行將於 2 月 25 日舉行，並將回到歷史原始路線牛津街（Oxford Street），慶祝狂歡節成立 45 週年。



由 LGBTIQ+ 團體Trikone Australia 舉辦的其中一個活動。 Credit: Trikone Australia 藝術和旅遊廳長富蘭克林（Ben Franklin）在媒體發佈上表示：「在雪梨舉行的2023 WorldPride將向世界展示新州，我們預計將有超過 50萬人參與這個國際盛會，這將為新州經濟注入 1.12 億澳元。」





作為這項歷史性國際盛事一部份，雪梨海港大橋將於 3 月 5 日關閉交通。





「 5 萬人的遊行隊伍將走過我們標誌性的雪梨海港大橋，這樣精彩壯觀的照片將傳遍全世界」，新州大都會道路廳長沃德（Natalie Ward）說。



Trikone Australia 舉辦的活動。 Credit: Trikone Australia 澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）將與外交部長黃英賢（Penny Wong）一同出席這個慶祝活動，而黃英賢是公開的女同性戀者。





艾巴尼斯是第一位參加狂歡節遊行（Mardi Gras）的在任澳洲總理。他表示：「我們經常談論到包容，而包容確實很重要，但這是比包容更重要的一步。」





他續表示：「我們需要慶祝我們的多樣性，而不僅僅是包容，因為是我們的多樣性賦予了我們社會力量。」



澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）將與外交部長黃英賢（Penny Wong） Source: AAP / BEN MCKAY/AAPIMAGE

澳洲同性戀狂歡節（Mardi Gras）的承傳

這一切始於 1978 年 6 月 24 日，當時一個同性戀者團結組織（Gay Solidarity Group）召集了一小群同性戀者在雪梨組織一天活動。





他們的主要目標是發聲促請停止針對同性戀者的壓迫和歧視。





組織計劃在當晚舉行街頭遊行，然後在早上舉行黎明遊行和公眾集會。





活動被警方暴力回應，並逮捕了數十人後，這個遊行從此被受公眾關注。





自此第一年遊行以來，雪梨同性戀狂歡節（Mardi Gras）已發展成為全球最大的 LGBTIQ+ 節日之一。



活動有亞洲代表嗎？

2023世界驕傲節（WorldPride）將包括 300 多項活動，所有活動均以「凝聚、夢想和發聲」為主題。





當中包括亞太地區有史以來規模最大的人權會議（Human Rights Conferences），會議上有來自世界各地的 60 多位演講者，包括南亞社區代表。



Trikone Australia 組織成員。 Credit: TA 為紀念首屆雪梨同性戀狂歡節（Mardi Gras） 45 週年，雪梨世界驕傲節（WorldPride）還宣布了 45 位為澳洲 LGBTIQ+ 社區作出貢獻的「彩虹冠軍」。





印度裔的 2020年澳洲環球小姐塔蒂爾（Maria Tatthil）就是當中具影響力的人物之一。





節日還將迎來性別酷兒（ Queer ）的寶萊塢舞蹈團體 「Bar Bombay」，以及由非牟利 LGBTIQ+ 團體組織 Trikone Australia 舉辦的音樂劇《Sunderella》團體。





Trikone Australia 組織成員德什穆（Kshitija Deshmukh）表示，組織 15 年來一直致力於為南亞 LGBTIQ+ 社區群體提供安全空間。



Trikone Australia 舉辦的活動。 Credit: TA 德什穆說：「無疑寶萊塢風格風靡全球，亦令澳洲觀眾興奮不已，但隨著我們社區的逐漸擴大，泛南亞代表亦正在逐年增加，無論是舞台上的區域代表還是通過其他活動和聚會。」





「繼續為我們豐富多彩的社區創造空間，仍是我們堅定不移的熱情。」她說。





而對於《Sunderella》劇中的表演者哈里森（Kashif Harrison）來說，這是讓更廣闊的世界看到和聽到的機會。



