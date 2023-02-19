【阻租金飆升】南澳加入全澳多州禁租金競投 地產界：未必奏效

南澳議會將通過新法例，禁止租金競投，以紓緩目前租金不斷上升的情況。





阿德雷德的租金中位數，目前達到歷史新高，每星期高達450元，出租物業空置率是全澳最低，為0.6%，全國空置率為1%。



南澳州長馬利諾斯卡斯（Peter Malinauskas）表示，有關禁止租金競投的法案，是尋求在房東和租戶的利益之間取得平衡，邁進一步。





他補充說：「但如果想保護我們社區中，那些只是為了『有瓦遮頭』而租賃房屋的人，這一點很重要。」





南澳政府希望有關法案可在年底前生效，到時南澳將加入新州、維州、昆州、塔州和首都領地，禁止租金競投，而只有西澳和北領地，允許這種做法。



什麼是租金競投？

租金競投，也稱為租賃競投或租賃招標，是商議租金價格的過程。





此前，一些房屋招租廣告上，會有一個「價格範圍」，而不是一個固定的價格。





在禁止租金競投的州，如果有人出價更高或鼓勵租戶支付更多費用以提高競爭力，房東和地產代理也不能分享給其他有意租住的人士。





在過去的幾年裡，一些州紛紛加入了租金招標禁令的行列，希望能夠在上市後鎖定租金價錢。



A TikTok showing the lines at a Sydney rental property viewing. Credit: TikTok/ Ciara O'Loughlin 去年 12 月，新州禁止這種做法。 新州州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 宣布有關禁令時，在一份聲明中表示，現在是時候「結束這種做法，給更多人安全感和確定」。





新州公平交易廳長多明尼路（ Victor Dominello ）表示，改革將在租住者、房東和地產經紀的利益之間，取得適當的平衡。





他在一份聲明中說：「對於提交了租賃申請的潛在租戶來說，被告知要提高他們的願意支付租金的報價，來增加成功租得房屋的機會，這可能會非常令人沮喪。」



禁止租金競投會否令情況更差？

不過雪梨地產投資經理曼尼克斯 (Robyn Mannix) 表示，過去潛在住戶會出價比叫價高出10%至15%。





她在一份聲明表示，新規定在某些情況，對租戶不利，因為他們會提出願意支付的租金，會更高，以確保可以成功租住有關物業，因為知道業主及地產代理不會透露其他人提出願意支付的價錢。





（Edwina Storie也提供資料報道）

