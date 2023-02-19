性小眾社區出現不合比例的飲食失調問題

雪梨 WorldPride 節慶經已在前日 (星期五) 開始，一直至到 3 月 5 日為止，澳洲趁著這節慶，於今天 (周日) 推出首個 EveryBODY Welcome 活動，一共獲得七個全國性專門針對飲食失調的組織，提供有關方面的支持、研究和過來人分享有關經驗。





據專家說，飲食失調是嚴重的精神疾病，死亡率高，但檢測和干預率低，其中對澳洲 LGBTIQ+ 社群的影響更不成比例。





據美國於 2018 年對 1,000 多人所做的研究顯示，於 13 至 24 歲的性小眾社群中，有 54% 被確診患有飲食失調。其中自稱變性 (transgender) 人士中，這比率更達至 71%。



