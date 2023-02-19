性小眾社區出現不合比例的飲食失調問題

澳洲的LGBTIQ+ 性小眾社群面對飲食失調 (eating disorder) 和身體形象等問題，澳洲全國針對飲食失調的組織正攜手應對。

Spectators are seen in the crowd during the 44th annual Gay and Lesbian Mardi Gras parade at the Sydney Cricket Ground (SCG) in 2022

性小眾社群特別關心自己的身體形象，飲食失調令人關注。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI

雪梨 WorldPride 節慶經已在前日 (星期五) 開始，一直至到 3 月 5 日為止，澳洲趁著這節慶，於今天 (周日) 推出首個 EveryBODY Welcome 活動，一共獲得七個全國性專門針對飲食失調的組織，提供有關方面的支持、研究和過來人分享有關經驗。

據專家說，飲食失調是嚴重的精神疾病，死亡率高，但檢測和干預率低，其中對澳洲 LGBTIQ+ 社群的影響更不成比例。

據美國於 2018 年對 1,000 多人所做的研究顯示，於 13 至 24 歲的性小眾社群中，有 54% 被確診患有飲食失調。其中自稱變性 (transgender) 人士中，這比率更達至 71%。

如果大家想得到飲食失調或身體形象問題這些方面的支持，請聯繫：Butterfly 全國輔助熱線1800 33 4673或寫電郵至
support@butterfly.org.au
、Qlife 1800 184 527，至於緊急支援，請撥打生命熱線13 11 14。
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Published 19 February 2023 at 1:37pm
By Aaron Wan
Source: SBS