性小眾社區出現不合比例的飲食失調問題

雪梨 WorldPride 節慶經已在前日 (星期五) 開始，一直至到 3 月 5 日為止，澳洲趁著這節慶，於今天 (周日) 推出首個 EveryBODY Welcome 活動，一共獲得七個全國性專門針對飲食失調的組織，提供有關方面的支持、研究和過來人分享有關經驗。
據專家說，飲食失調是嚴重的精神疾病，死亡率高，但檢測和干預率低，其中對澳洲 LGBTIQ+ 社群的影響更不成比例。
據美國於 2018 年對 1,000 多人所做的研究顯示，於 13 至 24 歲的性小眾社群中，有 54% 被確診患有飲食失調。其中自稱變性 (transgender) 人士中，這比率更達至 71%。
如果大家想得到飲食失調或身體形象問題這些方面的支持，請聯繫：Butterfly 全國輔助熱線1800 33 4673或寫電郵至 、Qlife 1800 184 527，至於緊急支援，請撥打生命熱線13 11 14。
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