Victoria’s Pride街頭派對昨舉行 變裝皇后領隊狂歡

周日，數千人聚集在墨爾本標誌性的 Gertrude 和 Smith Street 區，參加一年一度的街頭派對，活動從前稱為 Melbourne Pride，現名為Victoria’s Pride，是表彰維州的 LGBTIQ+ 性小眾社區。





活動中有人身著閃閃發光的彩虹色套裝，在兩大舞台上，有藝術家在落力表演，群眾亦大力歡呼。





活動亦有多名名人出席，包括前《Australian Idol》冠軍Casey Donovan和《RuPaul's Drag Race Down Under》的變裝明星Kween Kong ，Kween Kong帶領本地和國際的表演者，參加在墨爾本內城區舉行的維州驕傲街頭派對Victoria's Pride。





尼日利亞音樂家 Keiynan Lonsdale 和前《 The Voice 》參賽者 Siala Robson 亦有出現。



活動亦有演講、喜劇小品、變裝和藝術裝置，社區攤位和巡迴街頭的表演。





維州政府已投資 680 萬元，令活動成為促進平等的年度活動。





平等部長辛格( Harriet Shing )表示，維州在支持 LGBTIQ+ 權利方面全國領先。





她指，這是LGBTIQ+ 社區的盛事，「表達了我們的聯繫、包容和自豪，也是我們為什麼是平等國家的很好例子



平等部長辛格。 Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE 工黨領袖艾巴尼斯將會成為第一位參加雪梨 Mardi Gras同性戀狂歡節遊行 (WorldPride parade) 的在任澳洲總理。





他表示，他不僅會觀賞今年的 Mardi Gras 巡遊，更會身體力行，加入遊行隊伍，成為澳洲首位參加巡遊的在任總理。





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