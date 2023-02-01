【佩爾樞機葬禮】性小眾團體發起「佩爾落地獄」示威：遭警方申請禁制令

要點： 警方正向法庭申請，禁止一個擬在樞機主教佩爾的葬禮當天舉行的示威活動。

警方表示，基於「安全憂慮」有必要申請法庭禁制令。

示威活動由一個雪梨抗議行動組織策劃，計劃在葬禮當日在雪梨聖母主教座堂外集會。

本文內容涉及兒童虐待指控。





新州警察向法庭申請一項禁制令，阻止一個計劃在已故樞機主教佩爾 (George Pell) 的葬禮當天舉行的性小眾 (LGBTIQ+) 示威集會。





佩爾為前墨爾本及雪梨兩個天主教總教區的總主教，亦是澳洲天主教會中最高層的神職人員，曾在梵蒂岡擔任聖座經濟秘書處處長。





他在上月 因髖關節置換手術引發併發症離世 ，享年 81 歲。





他的安所彌撒將在星期四 (2 月 2 日) 於雪梨聖母主教座堂 (St Mary's Cathedral) 舉行，由雪梨總主教方仕漁 (Anthony Fisher) 主禮。





此後，佩爾的遺體將在一個私人禮儀上埋葬在聖母主教座堂的地下室。



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示威組織「彩虹權益社區行動」(Community Action for Rainbow Rights) 已向警方申請，於星期四在主教座堂門外舉行一個名為「佩爾落地獄」(Pell go to hell) 的遊行集會，以「傳遞一個強烈的信息：我們反對佩爾以及他所提倡的一切」。





新州警方證實，收到有關示威行動的申請表。又表示，曾嘗試與組織者商討修改行動的部份細節以處理「安全憂慮」，但未出得成功。





警方一份聲明指：「然而，即使經過試圖與組織者談判商討，在示威計劃的細節未有作出改動的情況下，無法適當地減輕對有關集會的安全顧慮。」





「故此，警務處長將向新州高等法院申請禁止有關集會舉行。」





「新州警務處承認及支持個別人士及團體行使言論自由及和平集會的權利，但我們的首要著眼點始終是更廣泛社區的安全。」



收聽節目 澳洲最高級教廷神職人員佩爾逝世 享年 81 歲 SBS Chinese 12/01/2023 05:15 Play

據《雪梨晨鋒報》報道，警方對有關集會計劃中的遊行路線有憂慮。組織者計劃中的路線包括 College Street，即將會途經聖母主教座堂旁邊。





該組織在社交媒體 Facebook 上表示，「我們需要所有人在星期四走出來、參加示威」。





「我們不能讓警察剝奪我們抗議的權利而不受後果。」



Ribbons are tied onto the fence of St Mary’s Cathedral, in support of clergy sexual abuse survivors, ahead of Cardinal George Pell’s pontifical requiem mass in Sydney. Source: AAP / Rick Rycroft 預料安所彌撒將有數以千計信眾及各界人士出席，而主教座堂的 YouTube 頻道亦將現場直播禮儀。





星期三 (2 月 1 日)，佩爾的遺體被運送到主教座堂，其後將舉行多場追思彌撒，以供星期四無法出席安所彌撒的信眾出席並悼念佩爾樞機。





此前，Ballarat 兒童虐待倖存者 Paul Auchettl 由維州前往雪梨，參與一項「靜默行動」，在聖母主教座堂外的圍欄上綁上不同顏色的絲帶，以紀念已故兒童虐待受害者。





該批為數約 20 人的倖存者及支持者在清晨抵達主教座堂門外，逐一在圍欄綁上絲帶，亦在圍欄上掛上標語，寫有「佩爾聲稱他不能記起，我們渴望我們可以忘記」等字句。



Supporters of clergy abuse survivors tie colourful ribbons around the fence of St. Mary’s Cathedral as Cardinal George Pell lies in state at St Mary's Cathedral in Sydney, Wednesday,February 1, 2023. Cardinal George Pell's body will lie in state at Sydney's St Mary's Cathedral before being buried at a private ceremony tomorrow. Source: SBS / Dean Lewins 但絲帶其後就被主教座堂的保安人員拆除，引起在場的示威者批評。一名集會人士向保安高喊：「這如何是你的職責範圍？我們只是 (將絲帶綁) 在圍欄上。」





保安人員表示，他們是根據主教座堂總經理的指令行事。但他們拆下絲帶後，示威者又重新掛上一批新的絲帶。經過保安人員、警方及示威者進行商討，決定暫不拆除絲帶。





佩爾樞機在 1941 年 6 月於維州內陸城鎮巴拉瑞特 (Ballarat) 出生，父親曾在第二次世界大戰期間於國防軍服役。





他在 1966 年晉鐸成為神父，其後於 1987 年晉牧並曾擔任墨爾本及雪梨天主教總教區的總主教，於 2003 年獲時任教宗若望保祿二世擢升為樞機。





他自 2014 年起擔任梵蒂岡聖座經濟秘書處處長，直至 2017 年返回澳洲，接受涉嫌觸犯兒童性侵罪行的審訊。





他涉嫌在 1996 年擔任墨爾本總主教期間，在聖巴德利爵主教座堂 (St Patrick's Cathedral) 的祭衣房 猥褻侵犯兩名青少年聖詠團成員 ，於 2018 年被法院裁定罪名成立，及後被判監六年。





他一直堅稱無辜，並在 2020 年被澳洲最高法院 一致裁定撤銷定罪 。



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如欲尋求關於性虐待的資訊及支援，可聯絡 Bravehearts 1800 272 831 或 Blue Knot 1300 657 380。





