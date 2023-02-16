香港機場地面服務加價三至十成 澳航續停來往墨爾本香港航班

澳航（Qantas）再推遲恢復墨爾本和香港之間的直航航班，據報導是由於澳航在香港機場的地勤人員出現持續勞動短缺所致。





儘管澳航之前計劃於 3 月 26 日星期日重啟這條曾經廣受歡迎的來往墨爾本和香港 （QF29/QF30）航班，但根據旅遊雜誌《Executive Traveller》報道，澳航今次再度推遲恢復這個航班，背後原因是由於機場員工短缺，以及香港機場費用上漲，令不少航空公司未能在這個曾繁榮的航空樞紐重新「啟航」。





根據法新社報導，儘管航空公司與香港地勤服務部門進行了數月談判，但仍有大約 20 家亞洲地區航空公司無法重啟或增加在香港的服務。





航空公司高級人員表示：「香港機場地面服務公司將費用提高了三成至十成，並優先考慮與其有密切或直接業務聯繫的母公司，或主要是中國的航空公司。」





其中一位航空公司高級人員更表示，「說配合『Hong Kong is Back』是否諷刺？如果一些大航空公司都不能回來，香港怎能繼續成為『亞洲國際都會』（Asia’s World City）呢？」



澳航目前預計來往墨爾本至香港航班將停飛至 6 月 20 日，航空公司現在聯繫受影響的乘客。





澳航表示，目前建議墨爾本的乘客搭乘國內航班飛往雪梨，再搭乘雪梨直航香港的QF127/QF128 航班。這條航線現正升級使用 A380 超大型客機，預期在 3 月下旬至 6 月期間飛行，以應對額外的乘客量。





然而，國泰航空每天有兩到三班的直飛兩地航班，對市場來說，肯定更具吸引力，而澳航則仍然沒有直達航班。





本月2日，香港政府展開「你好，香港！」大型宣傳活動，向全球宣傳香港已全面復蘇，活動包括下月起送出50萬張免費機票予海外旅客，7月起亦向香港市民及大灣區居民派出各 8萬張機票，分別由國泰、香港快運及香港航空三間航空公司派出。

