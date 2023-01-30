中國將恢復出境旅行團 首批20國名單包括新西蘭沒澳洲

中國經過疫情時的封城鎖國，中國文化和旅遊部辦公廳本月20日發出通知，由2月6日起，試點恢復批准中國國內旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊和「機票及酒店」的旅行團。





中國公民旅行團可赴的20個國家名單包括：新西蘭、泰國、印尼、柬埔寨、馬爾代夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、老撾、阿聯酋、埃及、肯尼亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、斐濟、古巴、阿根廷。





今次首批 20 國名單上包括新西蘭，而澳洲並不在名單上。



澳洲衛生部長畢勒。 Source: AAP / AAP / MICK TSIKAS 本月初，澳洲衛生部長畢勒（Mark Butler ）決定由1月 5號起，來自中國、香港及澳門的旅客，必須出示離境前48小時所做的新冠病毒檢測，結果必須呈陰性才能入境澳洲。





畢勒月初接受訪問時說，雖然沒有證據顯示中國旅客入境對澳洲構成即時威脅，但他作出這個決定是出於“非常謹慎”的做法。





他當時亦表示，中國需要提供更多數據，以確保當局能快速檢測和評估是否有任何新的新冠變種病毒所帶來的影響，他堅持認為有關措施是適中的做法。

