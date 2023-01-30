【莘莘學子返校日】澳洲最後一個州份實施校內手機禁令

全澳學生明天開始返校，對大部份學生來說，開學第一天也是不能在校使用手機的第一天。





從明天起，即今個學年第一學期開始，南澳新增20 間高中參與「禁止學生在校內使用手機」計劃，令該州實施禁令的學校總數達 45 間，佔該州高中的四分之一。





根據南澳州政府要求，南澳所有學校都必須在第三學期開始前全面實施該計劃。





州政府定下政策目的是以應對學生不當使用手機引致網絡欺凌問題，減少學生在學習環境分散注意力，以及提高學生在課間休息和午餐時間的社交和體育活動機會，並幫助提高學生成績。





南澳大利亞州州長彼得馬利納烏斯卡斯（Peter Malinauskas）表示，實施這個學校手機禁令將使南澳與其他州的政策一致，而南澳的高小學亦會一致實施手機禁令。





州長馬利納烏斯卡斯認為，手機不應該在教室或學校內使用。他說：「手機會分散學生注意力，而更壞的情況是，手機可能會被不法使用，有損南澳社區。”



目的是應對網絡欺凌問題，減少學生在學習環境分散注意力，提高孩子社交和體育活動的機會，幫助提高學生成績。

昆州一間學校三年前實施了禁止學生校內使用手機，校長表示計劃改變了校內文化，看到正面積極作用。





Corinda State High 的校長海倫賈米森（Helen Jamieson）認為學校有責任保護學生免受不當網上內容影響，例如易受影響的青少年在網上可能接觸到色情內容和其他不當材料。





她說，現在學校裏隨處可見學生在休息時間玩遊戲和聊天，孩子們在社交和互動，足球場和排球場上到處都是孩子，圖書館裡到處都是下棋的學生。





她認為三年過去了，家長和學生都說這改變了學校的文化。



各州份許多學校目前經已在禁止學生在校內使用手機。 Credit: Unsplash 澳洲全國正在推動「禁止學生在校內使用手機」計劃，各州份許多學校目前經已在執行這些規定。





在維州的中小學在 2020 年已經禁止學生在學內使用手機。





而在新州，小學已經禁止使用電話，但高中並沒有對此作出強制性限制。





按照該計劃規定，學生回校直至放學鐘聲響起前，必須關閉手機，並將手機存放在儲物櫃中。





在緊急情況下，家長可以通過學校辦公室聯繫孩子。

