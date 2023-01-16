人工智能殺到埋身 工種需求勢起變化

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人工智能發展一日千里，估計工種需求快將起變化。 Credit: August de Richelieu/pexels

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大家都聽過人工智能 (artificial intelligence, 簡稱 AI)。不過，這門技術已漸趨成熟，應用範圍日益廣泛。

預料很多工種日後會遭人工智能所取代，但另一方面，大家也不用太過悲觀，因為另一些工種的需求會增加。

根據西澳 Curtin 大學的西澳數據科學創新樞紐的總監 Alex Jenkins 表示，預料於 2013 年 AI 將有力衝擊全球，因為這門科技委實發展得非常快。

他說 AI 能夠像人類一樣進行對話，也能夠生成新的內容。到最後，這些工具會比大部分的人聰明， 也比大部分的人有更高的能力。

說到 AI，不得不提由 Open AI 公司研發的 ChatGPT 工具，它於去年 11 月 30 日才正式推出，便已席捲全球。

它可以自行生成文本，能夠回答大家各種各樣的提問，包括量子力學、以至是吟詩作對，不論是學術論文還是小說橋段，可謂有求必應。

ChatGPT 推出不及一周，用戶數量已突破 100 萬。

像 GPT 這些聊天機器人，應用了大量的數據和計算技術，而 ChatGPT 被認為是當前最強大的大型語言模型之一。

究竟，AI 的迅速崛起，對勞動市場的工種需求有些什麼衝擊呢？

Jenkins 估計，未來數年，有 2 至 3 成和知識有關、以寫字樓為本的工種將會發生很大的變化。

他說，若然他是一名文案撰寫員 (copywriter)，他會盡快熟悉 ChatGPT。他認為，世上為數不多的文案撰寫員能夠和 ChatGPT 競爭 —— 只有最棒的作家暫時例外。

究竟，除此之外，還有哪些工種會受到它的衝擊，又有哪些工種會應運而生呢？

詳情請收聽溫楚良和盧婉霞的報道。
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