世界首位“人工智能律师”将出庭 这是否意味着昂贵法律费用的终结？

要点： 乔什·布劳德“偶然”地创立了DoNotPay，以解决停车罚款问题；

下个月，这项人工智能技术将首次在法庭上使用；

以下是它的工作原理。

下个月，一名机器人律师将出现在美国法庭上，代表一名面临交通指控的客户，这将成为世界首例“非碳基生物律师”上庭。





该人工智能（AI）工具使用机器学习，将文本和语音识别与由立法和法律先例组成的数据集相匹配。





然后，它实时为客户制定法律建议。





该软件背后的美国公司DoNotPay表示，它可以帮助客户“打击公司、打击官僚主义并一键起诉任何人”。





该公司的使命是通过帮助消费者“解决停车罚单、上诉银行手续费和起诉预录宣传电话等问题”，“创造公平的竞争环境，让法律信息和自助服务触手可及”。



当DoNotPay创始人乔什·布劳德（Josh Browder）还是一个18岁的斯坦福大学学生时，他说自己用这项技术成功地对客户的19万张停车罚单提出异议。





八年后，DoNotPay的机器人律师将在法庭上为其第一个客户提供法律建议。





该程序不会在法庭上发言，而是在智能手机上运行，通过聆听法官和检方的讲话来工作，并通过耳机向被告提供如何应对的建议。



墨尔本大学人工智能专家卡里姆·塞胡安（Karim Seghouane）告诉SBS新闻，如果澳大利亚的司法系统要采用人工智能技术，应该对“人为错误”和“机器错误”进行比较。





“一开始，机器不会很好，”塞胡安博士说。





“人为错误的平均数量总是比机器的平均错误小得多。”





“但随着机器变得更好——就像 Windows，它从MS DOS、Windows、Windows 1开始，直到Windows 10——它变得越来越好。”





塞胡安博士将评估使用机器人律师的道德和价值比作关于自动驾驶汽车的辩论。





“当机器所犯的平均错误数量小于人类所犯的平均错误时，我们可以说机器是更好的，”他说。





塞胡安博士表示，在记忆、速度和准确性方面，机器有一些明显的优势。





他说：“人类无法记住所有法律，而机器却能做到这一点。”



“你不会让律师在法庭前翻阅法律书籍，寻找机器可以立即检索的特定段落。”





布劳德说，DoNotPay旨在“减少司法系统中的繁文缛节”。





“我们帮助消费者对抗公司和大官僚机构，让他们摆脱停车罚单、获得航空公司等大公司的退款，”他说。





“律师每小时收取数百美元的复制和粘贴文件费用，而我们在DoNotPay的愿景是让法律免费。”





DoNotPay向客户收取36美元（约52澳元）的服务年费。





布劳德是知名政治活动家、普京批评家比尔·布劳德（Bill Browder）的儿子，他说他在斯坦福大学学习时“偶然”创办了这家公司。



他说：“我是一个糟糕的司机，积累了一大堆停车罚单。”





“而我作为一个年轻人无力支付这些罚单。因此，我成了一个法律专家，了解人们收到罚单的所有原因。”





“我为我自己和我的朋友们一遍又一遍地写着同样的申诉信，所以很明显，这是一件很容易实现自动化的事情。”





布劳德说，他的目标是让“价值2000亿美元的法律行业对消费者免费”。





他说：“我想让大公司不敢乱惹人、乱敲诈人。”





自成立以来，DoNotPay已经扩展到100个法律领域，并声称每天处理约1000个案件。





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