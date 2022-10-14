科学新突破：培养皿中的脑细胞会玩电子游戏

墨尔本的科学家们成功地教会了培养皿中的人类大脑神经元如何玩1970年代的电子游戏Pong。





在一项世界首创的研究中，来自生物计算研究机构Cortical Labs的研究人员表明，生活在一个培养皿中的80万个脑细胞可以执行目标导向的任务。





本周四（10月13日）发表的这项研究结果正在引发国际关注。





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Pong是1972年推出的一款投币式街机游戏，被认为是最古早、最基本的电子游戏之一。



Pong was hugely popular when it first came out. Source: SBS 为了玩这个基于乒乓球的二维游戏，玩家必须移动他们的“球拍”，以击中从屏幕一侧出现的一个点或“球”。





来自Cortical Labs和蒙纳士大学的研究人员共同完成了这一研究项目。





蒙纳士大学特纳大脑和心理健康研究所的副教授阿迪尔·拉齐（Adeel Razi）说，困难的部分是将神经元与电射线连接起来。





“你可以使用干细胞技术培养人类神经元，我想这确实是在培养皿中培养新神经元的一部分。我们实际上分别培养了人类神经元和小鼠神经元，”他说。





“但是困难的部分是将它们放到微电极射线（一种电子传感器射线）上，然后将整个装置与Pong游戏连接起来。”





他说，电脉冲可以“告诉”神经元，球可能在哪里出现。





“然后，几分钟后，神经元开始学习、组织、建立网络并开始玩游戏。”





拉齐说，神经元的运行速度和性能比纯粹的机器学习技术要高。





他说，这可以用来将生物学与机器技术相结合，提高机器人的智能。





“因此，我们正在创造出由活性材料组成的设备……我们实际上并没有确切地告诉它们该做什么，但我们尝试与它们协作，然后让它们想象该做什么。”





Cortical Labs联合创始人兼首席执行官钟宏文（音译，Hon Weng Chong）说，该项目始于2019年，当时他的团队想做一些不同于他所谓的“人工智能热潮”中正在研究的事情。





“当时有很多项目，包括深度学习、基于机器学习的项目以及严重依赖数据的项目，”他说。





“因此，我和我的联合创始人想，有没有其它的东西我们可以做？我认为这项研究也是在该领域当中，但避开了直接竞争。”



Scientists were able to get brain cells in a dish to move the elements on the screen to play Pong. Source: SBS 钟宏文说，这个项目的灵感来自大自然——更具体地说，是苍蝇。





他说，苍蝇即使拥有相对较少的神经元，其运作的智能水平也比无人机要高。





“这个项目的灵感真的来自对自然界的观察……哪怕是一只苍蝇，它运用10万个神经元也能够做到在这个世界上飞行。这太不可思议了，”他说。





虽然该技术为创新打开了大门，但它也从道德角度引起了关注。





总部设在英国的纳菲尔德生物伦理学委员会（Nuffield Council on Bioethics）负责人丹妮尔·哈姆（Danielle Hamm）告诉英国广播公司（BBC），必须考虑围绕意识的问题。





“这些所谓的迷你大脑会发展到可以感受到快乐或痛苦的程度吗？如果它们有意识或有知觉，我们如何考虑它们的道德地位？” 她说。





“以及我们应该如何规范这项研究和未来技术的使用？这些都是我们还没有开始考虑的问题。”





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