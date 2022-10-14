澳大利亚对新冠大流行的紧急响应于今天结束

要点 澳大利亚国立大学的一项新研究表明，十分之一的澳大利亚人患有长期新冠（long COVID）；

世界卫生组织报告全球新增的新冠病例数下降了10%；

澳大利亚人如今可以接种莫德纳二价疫苗；

新报告：西悉尼居民在封城期间感到遭受针对和种族歧视。

澳大利亚各州和领地对新冠阳性者的强制自我隔离要求于今天结束。





除了面向老年护理、残障护理、原住民保健和医院护理部门的临时工作者外，向其他工作者发放的大流行病假灾难补助（Pandemic Leave Disaster Payment）也已终止。





新州卫生部门表示，在高风险工作环境中的工作者，如果新冠检测呈阳性，则应在7天后且没有症状才返回工作岗位。





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在澳大利亚一些州和领地，如果快速抗原检测结果为阳性，那么上报这一结果仍然是强制性的。





除了要求在高风险环境中佩戴口罩和强制医护人员接种疫苗外，澳大利亚大多数新冠限制措施已被取消。



澳大利亚国立大学一项新研究表明，超过十分之一的澳大利亚人患有长期新冠。





该研究主要作者尼古拉斯·比德尔（Nicholas Biddle）教授表示，出现多种新冠症状或患有长期新冠的人，其健康状况可能会显著下降。





澳大利亚人如今可以接种莫德纳双价疫苗，该疫苗针对原始新冠病毒和Omicron BA.1亚变种。





然而，世界卫生组织一个专家组表示，目前的数据不足以让他们推荐任何二价疫苗。





据《卫报》报道，由于新冠加强针的接种率低，澳大利亚上个月丢弃了约20%的新冠疫苗。然而，这仍低于世卫组织对多剂量疫苗可接受的浪费水平——15%至40%之间。



澳大利亚天主教大学和联合工人工会的一份报告指出，在新冠疫情封城期间，与悉尼富裕的东部地区相比，悉尼西部最多元文化地区的居民感觉遭到针对和种族歧视。





这份报告称：“西悉尼和一些地区的居民被迫应对比悉尼其它地方更严格的行动限制和宵禁。”





西澳州已决定缩小州运营疫苗接种诊所的规模。不过，人们仍可在参与疫苗接种的全科医生和药店处接种。





新模型显示，南澳州下一波新冠疫情将在12月初达到顶峰。不过，预计这一波不会像前几次那么严重。





该州预计在圣诞节前后住院人数最多。



研究新冠和其它大流行的一个独立工作小组发现，新冠起源“极有可能是人畜共患疾病”，这意味着病毒有可能从动物传给人类。





此外，该工作小组没有发现新冠病毒起源于实验室的“可验证或可信证据”。





世卫组织在最新报告中表示，在截至10月9日的一周内，全球新增新冠病例数下降了10%，死亡人数下降了1%。





德国、中国、法国、美国和意大利在一周里报告的确诊病例最多。





各州及领地的长期新冠（Long COVID，又称新冠后遗症）专门诊所：





查看各州和领地COVID-19检测点：





若您快速抗原测试呈阳性，可在此登记：





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