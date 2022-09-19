【科技面面观】从苹果发布会看后疫情时代的科技业发展趋势

日前，科技巨头——苹果（Apple）召开的2022年度发布会，吸引了很多发烧友的目光。





在这个发布会上，苹果首席执行官蒂姆·库克 (Tim Cook)，在一片草坪上，向观众展示了最新的苹果产品。





那么，苹果作为科技行业的标杆，它的技术升级，代表着行业前进的那种方向？





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更重要的是，这次发布会，到底是不是一种技术进步呢？它又预示着后疫情时代，科技行业的那种发展趋势？





科技发烧友表示，从技术角度看讲，这次的发布会，可能并不像它看上去那样激动人心。





今年的发布会跟往年大致一直，发布了新的iPhone14系列、新的Apple Watch，包括Apple Watch ultra，还有最新的Apple Watch Series 8，然后发布了新的降噪耳机。





有意思的是，本次发布会一改往年每年一次的芯片升级，今年的iPhone14沿袭了去年iPhone13的A15仿生芯片，只有在iPhone14PRO上采用了最新升级的 A16仿生芯片。





也就是说苹果彻底抛弃了往年一年一次的芯片升级，转而向节约成本的方向过渡，只有在高端的机型上采用了最新的芯片。

芯片是移动设备的核心。小小的硅板上集成着复杂的电子原件和线路，承担着运算、存储功能。它像大脑一样，调动整部设备，指挥软硬件运行。





“苹果也是极大的受到了疫情以来的供应链影响，某种程度上一是因为疫情之后，整个供应链的产能是不足的，包括芯片，包括其他周边包括这些组装的产能都很大受限。”





另一个方面，有观点认为，后疫情时代的经济相对弱势，从节约成本角度讲，像苹果这样的科技公司，已经把目光焦点从硬件的“硬”升级上移开，转移到更“软性”的领域。





“包括苹果这样强势的大型公司，也会转而向更经济效益更高，同时更注重体验，从这个软件层面去更多的提升自己产品的竞争力，反而不不去像原来一样去花费很多的时间跟精力，花费大量资金钱去提升硬件上的突破，这也是一个公认的趋势。”





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