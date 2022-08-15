【科技面面观】你的脸正在被“抓取”！什么是面部识别技术？

听众朋友，上班打卡，您肯定经历过吧？





不需带工牌、也不需带通行证，往打卡机面前一站，机器就能根据你的面部信息，准确确认你的身份、姓名、工作岗位、到岗时间……





然后，管理者可以第一时间得知你的工作状态和上班时间。





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听上去有些吓人？对吗？





但是，在成熟的人脸识别技术的加持下，这一点早已经变成了现实。





人脸识别其实就是顾名思义就是通过摄像头等等之类的视频采集设备，然后捕捉到人的面部，然后把人的面部的一些特征变成具体的数据，然后具体的数据其实就像人的身份证一样，可以识别和确定一个人的身份。





最近，包括Kmart 、Bunnings等澳大利亚几家大型零售企业因为在商店内使用面部识别技术，被澳大利亚的隐私监管机构展开了调查。





澳大利亚信息专员办公室正在调查这些企业使用人脸识别技术的情况，以及该技术是否符合隐私法。





那么，Kmart和Bunnings，到底为什么要收集顾客的面部信息呢？





其实，这种面部识别系统本质上还是属于他们的用户行为分析，或者说客户行为分析。





虽然我们目前还无从得知，这些人脸细心究竟是想实现什么。但是，一般而言，用户行为的记录跟分析本质上是服务于企业的商业运作模式的。





无人超市、刷脸支付、安检设备……其实，在全球范围内，面部识别已经有了大范围的应用。





而且，在澳大利亚，人面识别技术的应用范围也可能比你想象的要广泛得多……







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