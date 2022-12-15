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【科技面面观】科技公司大规模裁员的背后 到底发生了什么？

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Meta (formerly Facebook) corporate headquarters is seen in Menlo Park, California on November 9, 2022. - Facebook owner Meta will lay off more than 11,000 of its staff in "the most difficult changes we've made in Meta's history," boss Mark Zuckerberg said on Wednesday. (Photo by JOSH EDELSON / AFP) (Photo by JOSH EDELSON/AFP via Getty Images) Source: AFP / JOSH EDELSON/AFP via Getty Images

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Published 15 December 2022 at 12:42pm
By Olivia Yuan
Source: SBS

如果您关注科技新闻，那“裁员”可能是今年您经常听到的一个关键词。 2022年这一年，科技行业究竟发生了什么？这波裁员大潮之下，澳大利亚能否独善其身？（点击上方收听音频）

Published 15 December 2022 at 12:42pm
By Olivia Yuan
Source: SBS
如果您关注科技新闻，那“裁员”可能是今年您经常听到的一个关键词。

亚马逊宣布裁员一万人，Facebook母公司META裁员1.1万人。而当亿万富翁埃隆·马斯克收购社交媒体巨头推特则后，则裁员近4000人——占公司员工比例的一半。

根据Trueup的裁员追踪器，截止12月的第一周，全球科技公司裁员1405轮，影响到21万9959人。

与此同时，谷歌、苹果等科技公司也处于或接近招聘冻结状态。

2022年这一年，科技行业究竟发生了什么？这波裁员大潮之下，澳大利亚能否独善其身？

在全球经济衰退的背景下，不少公司试图通过停止招聘来压缩成本。

但坏消息是，在疫情影响全球经济、供应链持续中断、俄乌战争等因素加剧了全球经济衰退的前景之下，公司运营成本的降低往往与裁员或冻结招聘联系起来。

由于2023年的经济前景可能很难让商业界感到乐观，在未来的一段时间内，全球科技行业纪录到的失业人数可能还会继续上涨。尽管原因不同，但预计在包括美国、中国等各大国家都会出现相似趋势。

但是，在业内人士看来，这并不能等同于行业即将出现寒冬。

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【科技面面观】科技公司大规模裁员的背后 到底发生了什么？

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15/12/202208:25

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