如果您关注科技新闻，那“裁员”可能是今年您经常听到的一个关键词。





亚马逊宣布裁员一万人，Facebook母公司META裁员1.1万人。而当亿万富翁埃隆·马斯克收购社交媒体巨头推特则后，则裁员近4000人——占公司员工比例的一半。





根据Trueup的裁员追踪器，截止12月的第一周，全球科技公司裁员1405轮，影响到21万9959人。





与此同时，谷歌、苹果等科技公司也处于或接近招聘冻结状态。





2022年这一年，科技行业究竟发生了什么？这波裁员大潮之下，澳大利亚能否独善其身？





在全球经济衰退的背景下，不少公司试图通过停止招聘来压缩成本。





但坏消息是，在疫情影响全球经济、供应链持续中断、俄乌战争等因素加剧了全球经济衰退的前景之下，公司运营成本的降低往往与裁员或冻结招聘联系起来。





由于2023年的经济前景可能很难让商业界感到乐观，在未来的一段时间内，全球科技行业纪录到的失业人数可能还会继续上涨。尽管原因不同，但预计在包括美国、中国等各大国家都会出现相似趋势。





但是，在业内人士看来，这并不能等同于行业即将出现寒冬。





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LISTEN TO 【科技面面观】科技公司大规模裁员的背后 到底发生了什么？ SBS Chinese 15/12/2022 08:25 Play



