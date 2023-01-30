突禁外國大學線上學習 4萬留學生料將回澳

澳洲大學聯會（Universities Australia）行政總裁傑克遜（Catriona Jackson）表示，有關禁令將鼓勵約 40,000名中國學生返回澳洲，但警告可能會在交通上出現問題。





傑克遜在周日表示，將與政府和業界密切合作，以確保大學能夠迅速應對大量學生返回，並盡力讓來自中國和其他國家的學生安全返回澳洲。





據新聞集團在周日報導，中國教育部周六宣布這一禁令，而不是要公民返回海外校園。





澳洲的教育行業在新冠疫情開始時遭受經濟打擊，當時邊境關閉，令要付全額學費的國際學生返回自己的國家。





其後一些大學說服中國公民繼續以線上方式在澳洲大學學習，同時仍需支付全額費用。





傑克遜表示，教育是澳洲最大的出口服務，在2019年，為澳洲經濟帶來400億元收入。





她說，回到疫情前澳洲所擁有的優勢地位，「符合大學和我們國家的利益」。



雪梨大學表示，他們正在努力讓大部分學生在今年上半年的第一學期前返回，然後在第二學期將回復面授上堂。





大學發言人表示，意識到交通的後勤挑戰，學校將就此與澳洲政府合作。





自去年5月工黨上任以來，北京和坎培拉之間的關係降溫，中國突然禁止線上學習。





中國駐澳大使肖千本月早些時候表示，「不好的政治關係」導致學生不願來澳洲。





但他指，更加穩定的關係應該會扭轉這種趨勢。





中國教育部留學服務中心在前日發 公告 ，指中國疫情防控進入了新階段，為維護教育公平，中心決定取消疫情期間的特殊認證規則。





對於2023年春季學期（南半球秋季學期）及以後，仍採用線上學習所獲的海外文憑證書，中心將不再提供認證服務。



