【遭中國警察調查】留學生與中國家人斷關係 視寵物鳥如至親

因為…(鸚鵡)可以說話，參與活動可以說些口號，就比較有意思，感覺世界上沒有過。 中國留學生Zoo

Zoo接受SBS中文訪問時，就是這個想法，促使她去養了三隻鸚鵡：玄鳳鸚鵡（Cocktail）及折衷鸚鵡（Eclectus）是澳洲原產鸚鵡，另外是原產中美洲及南美洲的亞馬遜鸚鵡（Amazon）。



Zoo視為親人的三隻鸚鵡。右起：玄鳳鸚鵡、折衷鸚鵡、亞馬遜鸚鵡。 Source: Supplied / Zoo 她在中國安徽出生，2019年6月以工作度假簽證到墨爾本，一年多前搬到雪梨。





Zoo 說，最先希望買體型較大的折衷鸚鵡與亞馬遜鸚鵡，但寵物店認為她沒有養過體型較大鳥類的經驗，所以只能買到玄鳳鸚鵡，後來從繁殖場買來較體型較大的折衷鸚鵡及亞馬遜鸚鵡。





她表示，養鸚鵡主要是牠們外表好看，會說話唱歌，而養亞馬遜鸚鵡，主要是與折衷鸚鵡為伴。





「牠（亞馬遜鸚鵡）可以唱《Do you Hear The People Sing》（百老匯音樂劇「孤星淚」（Les Misérable）其中歌曲，香港譯作《問誰未發聲》），不過就跑調（走音）。」



Zoo 與寵物鳥在床上睡覺。 Credit: supplied/Zoo Zoo曾經在澳洲參加支持香港民主抗爭、「悼念六四」等活動，她三隻鸚鵡的名字也與政治有關：「大毛岸鸚」、「小毛岸鸚」以及「蛋炒飯」。





她說：「毛澤東的兒子毛岸英，是（因為愛）吃蛋炒飯死的。」





記者到Zoo在西雪梨的住所採訪，進門後看到地板上有鳥糞，採訪期間，其中一隻鸚鵡在記者拿出筆準備做採訪記錄時，將筆叼走。





約訪問時，Zoo曾經提過家裡很亂，而且有鳥糞，要時間收拾一下，她說連床上也會有鳥糞。





「牠們（三隻鸚鵡）可以隨便到床上跟我一起睡… 試過（鳥糞）濺到我臉上。」



Zoo指出，鳥糞其實不臭，所以感覺還好。



我不是養鳥，牠們（三隻鸚鵡）是我的朋友，也是親人。 中國留學生 Zoo

Zoo現在已經幾乎沒有與在中國的家人聯絡。





Zoo表示，她3年多前以工作度假簽證到澳洲，先在墨爾本，原本是希望之後到美國讀書，但就因為在澳洲參加的活動，被中國國保（國內安全保衛）人員調查，就未能夠成行。



Zoo 於2019年曾經到香港。 Credit: supplied

她在墨爾本參加過支持性小眾（LGBT）活動、支持香港民主抗爭，又組織緬懷被稱為「疫情吹哨人」李文亮醫生的活動，也曾經到香港一星期，支持香港反修例活動。





她說， 2020年4月，中國警察去找她的父母，並且通過社交媒體，以視頻與她聯絡，要求她回中國到警察局，並提及她在推特諷刺中國國家主席習近平的帳號。





「當時爸爸想騙我回去…我與他脫離關係。」



當記者問到是否擔心父母，Zoo回應說，父母是自由的，但就被監控。





至於是否擔心自己的人身安全，Zoo坦言是擔心，但對於去年在巴士上受到襲擊，就覺得純屬種族歧視。





「當時我帶著鳥坐車，有女乘客就大罵：FXXX Asian taking an Australian bird（亞洲人帶一隻澳洲鳥）…我沒有被打，被他投擲的東西擊中。」





Zoo說，車上的一些年長的洋人，就將該名乘客趕下車。





「我報警了…現在還未查到，警察說很難查到（襲擊者）。」





Zoo解釋，會盡量帶她的寵物鳥出外。



像遛狗一樣，要出去玩一玩，見人，不能一直將牠們關在家裡。寵物鳥也一起去旅行。 中國留學生Zoo

Zoo去旅行也會帶寵物鳥，找可以帶寵物的住處，或者索性帶帳篷野營，有一次划船帶著體型較小的玄鳳鸚鵡，結果鸚鵡意外跌入水中遇溺。





她說，救上來情況也不好，當時非常擔心，後來餵營養品一段時間，才慢慢恢復。





Zoo會花時間耐心餵養鸚鵡，兩隻體型較大的鸚鵡：折衷鸚鵡及亞馬遜鸚鵡，就是從BB時買回來飼養，要餵小鳥奶粉，加上含紅蘿蔔、南瓜等的營養品。





「用微波爐加熱，還要試溫，要（攝氏）41度，因為鳥的體溫是41度。」





這兩隻大鸚鵡現在不用人手餵，每日所食的水果蔬菜，用微波爐加熱，就可以自己吃，Zoo形容是比以前輕鬆多了。



接受採訪期間，Zoo 為寵物鳥準備晚餐。 Credit: SBS/ Wyee Yeung 養三隻寵物鳥，除了要清理鳥糞外，有時會影響Zoo的睡眠。





「（鸚鵡）過來睡覺…有羽粉，就像人的頭皮屑一樣，呼吸就會呼吸到…（會）引發咽炎和鼻炎。」





雖然有這些麻煩，Zoo說：「養鳥令生命更勃發。」





現在養鳥有一年多，Zoo表示經常與三隻鸚鵡談話，所以大家很有默契，特別是最先養，體型較小的玄鳳鸚鵡。





「有一次帶牠去旅行…我當時忘記帶指甲剪…牠很耐心慢慢幫我咬去指甲…並且咬得很光滑。」





Zoo說，她帶著鳥出外，很多人會過來看，並且閒談，令她認識更多朋友，以及融入主流社區。





由於目前財政拮据，Zoo就擔心，如果寵物鳥萬一有什麼健康問題，自己沒有能力帶牠們看醫生。





「（財政狀況）很差，找工作難找，還未找到。」





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記者問Zoo現在所持的簽證，她沒有正面回應，表示現在於雪梨修讀文學碩士課程。她說，之前曾經在北京完成大學心理學碩士課程，現在於雪梨修讀碩士課程，希望完成後可以留在澳洲當作家，如果可以同時在大學從事教學工作就更理想。





至於現在失去工作後，面對要交學費、養鳥、屋租等生活開支的壓力，如何解決，Zoo回應：「過一天，算一天。」



恐懼、焦慮時，有牠們（鸚鵡）的陪伴，就比較好。 中國留學生 Zoo

折衷鸚鵡與Zoo玩耍。 Credit: SBS/Wyee Yeung