租客喜訊！火熱的租務市場快將降溫

在 Corelogic 的記錄中，去年租客經歷了 租金最快速的增長 ，極低的空置率推動全國租金上漲了 10.2%。





但 12 月季度的租金數據顯示，到 2022 年的最後三個月，增長速度放緩至 2%。而較早前 9 月份季度增長率為 2.3%，5 月份前三個月的增長率為最高峰，達到 3%。





PropTrack 在同日發布的數據也顯示，租金在 12 月季度增長穩定。





由於房屋空置率季節性放緩，以及租客已達到他們可負擔的極限，導致租金增長率輕微減慢，但 2023 年的前景仍然不確定。



此外，澳洲儲備銀行的加息亦限制了銀行可借出的金額，因而減慢房地產的投資活動，從而對房屋供應造成壓力。





但預計 2023 年初，新房源數量將出現季節性增長，令租客有更多選擇並緩解租金壓力。





坎培拉的住房租金出現最明顯跌幅，自 2020 年 9 月起上升至高峰18.1%，隨後放緩了0.7%。





當地仍然是租金最昂貴的地方，但僅比雪梨的租金中位數每周 679 澳元高出 2 澳元，兩者差距正逐步縮窄。





歐文說：「與坎培拉不同，截至 2022 年 6 月的一年內，新州和維州的大量海外淨移民很大程度上已抵消因國內移民而減少了的數量。」





她說，兩個最大的城市仍然是移民的首選目的地。





「這可能促成了 2022 年房屋租金出現前所未有的年度增長，雪梨和墨爾本分別增長 15.5% 和 14.2%。」



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