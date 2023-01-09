【富者越富】有磚頭便是皇黃道? 有研究指澳洲有樓族身家上升50%

交租交到窮，每逢選舉，各個政黨都會向選民開出期票，表示可以解決問題。新州三月份即將舉行州議會選舉，兩黨聯盟政府就以擴大首次置業扣稅優惠爭取支持。但有反對聲音表示，資助只會令已經過熱的樓市更趨惡化。



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格拉頓研究所（The Grattan Institute）最新發表的分析文章指出，樓市失衡是加促澳洲貧富懸殊的其中一個主因，要解決這個問題就要從房屋供應著手。





分析提到，租住房屋的基層家庭，雖然他們的過去一個年度的收入有所上升，升幅接近26%，但有約一半的薪金升幅用來交租。





而高收入人士，扣除通脹後用於房屋的支出，只是佔去年度的薪金升幅的4%。兩者一比，基層家庭被房屋支出蠶食了的薪金升幅，足足比富人高出三倍。



樓市失衡是加促貧富懸殊的其中一個主因。 Source: Pixabay

2022年底，公共政策研究公司SGS Economics and Planning發表的「租金可負擔年度指數報告」（Annual Rental Affordability Index） 指出，布里斯本、荷伯特和雪梨的租金水平，已去到難以負擔。

經濟合作暨發展組織（OECD）的數字顯示，澳洲雖未致於嚴重貧富懸殊，但差距在過去二十年是愈來愈大。澳洲儲備銀行2022年11月的堅尼系數（Gini index）數據指出，大雪梨地區和大墨爾本地區的總體堅尼系數約為 0.4，以聯合國的標準衡量已屬高水平。堅尼系數最大為「1」，最小為「0」，越接近「1」，即貧富懸殊越嚴重。



Eviction notice letter posted on front door of house Source: Getty / Getty Images 分析中題到，假設未來十年，每年多起五萬個單位，全國的租金和房價可下調10%-20%。格拉頓研究所 (The Grattan Institute ) 分析指，解決問題的不二之法是增加屋供應量，並且放寬土地規劃限制。





大部份業主都不希望居住的社區變得高密度，州政府很多時亦不會主動改變土規劃限制，但如果改革由聯邦政府主導，並配合通過新的住房協議，設定建屋目標和資助超額完成建屋目標的州份，都是可行辨法。



