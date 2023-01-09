【新州大選】工黨選舉承諾：近五萬首置者將受惠

目前新州兩黨聯盟政府的計劃，為首次置業買家在購買全新或現有物業時提供全額或部份印花稅回扣。而工黨政府現計劃將有關計劃的適用範圍進一步擴大。





新州工黨領袖柯民思 (Chris Minns) 表示，他希望看見更多本地單身人士、伴侶及家庭能實現「置業夢」。他說：「我明白試圖購買首間物業的壓力。」





根據政府目前的計劃，首次置業者購買全新或現有物業可獲豁免徵收印花稅，物業售價上限分別為 80 萬元及 65 萬元。





工黨計劃，將有關上限提高至 80 萬元，適用於全新及現有物業。同時，物業售價介乎 80 萬至 100 萬的買家，亦可獲部份印花稅減免。



根據新州議會預算辦公室的模型預測，超過 46,000 名首次置業者將可獲得部份或全額印花稅減免，佔整體首置者 95%。





預料有關計劃將在首四年令庫房少收 7.33 億元，受惠人數將介乎 3 萬至 4.6 萬人。





新州州議會選舉將在本年 3 月 25 日舉行，而置業及房地產可負擔程度則是其中一個重大選舉議題。





新州州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 過往一直推動改革，令首次置業者更容易負擔房屋。





2020 年時擔任新州財長的佩洛德，建議 完全取消印花稅，改為每年徵收土地稅 。有關法例於去年 11 月在州議會獲得通過，首置者若購買不多於 150 萬元的物業，可選擇一次過支付印花稅或每年繳交土地稅。





收聽節目 挽救經濟必先廢除印花稅？ SBS Chinese 10/07/2020 05:33 Play

不過，工黨卻形容有關計劃為「打擊家庭的土地稅」，並承諾一旦在三月當選執政將予以廢除。





包括前聯邦財政部次長亨利 (Ken Henry) 在內的多位經濟學家都認為，印花稅是一項效率極低的土地稅，將窒礙民眾在個人情況出現變化時搬遷。





但與此同時，有關計劃的批評者則認為，這將導致樓價上漲、進一步炒起市場升勢，導致年輕及有抱負的人士永遠無法負擔置業。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。