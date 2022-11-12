【你會點揀？】新州首置人士可選擇支付土地稅代替印花稅

重點 新州的首次置業人士快將可以選擇每年繳交土地稅代替一次過的印花稅。

購買價值不超過150萬元的房屋或購買價值不超過80萬元的土地，首次置業者將符合資格選擇。

新州州長表示，改革將令置業人士能夠節省更多金錢，可更早地進入房地產市場。

印花稅一般是與購買房屋相關的最重要的成本之一。





對於新州的首次置業人士來說，這可能很快就會成為過去。





週四，總理佩洛德（Dominic Perrottet）提出的置業稅收改革方案正式在州議會獲得通過。方案將可讓買家選擇每年繳交土地稅代替一次過的印花稅。





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佩洛德表示，改革將令置業人士能夠節省更多金錢，並可更早地進入房地產市場，但有反對聲音批評，方案將造成很多不確定性，並可能導致土地稅率上升。





那麼有關改革是怎樣？有誰符合資格申請？新方案真的對首次置業人士有幫助嗎？



該計劃將如何運作？

目前，買家在置業時是以印花稅的形式繳納稅款。





這個一次性的付款令置業的總成本增加數千元。





根據新立法，首次置業人士可以選擇每年繳交土地稅，支付金額較一次性印花稅少。





要符合資格，該物業或土地必須是買家的首次購買的，並且成本高達150萬元，或一塊價值80萬元的空置土地。



新南威爾士州州長 Dominic Perrottet 表示，這項改革將使購房者能夠“縮短數年”購買房屋押金所需的時間。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI 如果新州總督比茲利（Margaret Beazley）批准，新州的首置買家可以在周六選擇計劃。





新州州長一直以來都希望對印花稅進行改革，他指該政策將令買家節省更多金錢。





佩洛德說：「我們將首次為首次置業人士提供選擇，協助成千上萬的準買家，將首期存款所需的時間縮短大約兩年。」





他又說：「我們知道沒有甚麼比擁有自己的物業更加重要，尤其是對於年輕家庭更甚。」





根據新州財政廳的估計，80萬元的住宅單位預繳印花稅和年度物業費之間的盈虧平衡期為36年，100萬元的聯排別墅為28年，125萬元的獨立屋為26年。



各界反應如何？

工黨強烈反對有關計劃，並誓言如果他們在3月的州政府選舉中獲勝，將廢除有關立法。





工黨指，這項立法是對家庭徵收廣泛的土地稅的「特洛伊木馬」，隨著時間的流逝，土地稅將穩步增加。



新州工黨領袖柯民思（Chris Minns）說：「我們擔心未來的政府會提高土地稅率。」





柯民思又說：「如果你已經在那個旋轉木馬上，你必須相信這位州長和所有未來的州長，不會提高你物業的土地稅率。」





綠黨議員博伊德（Abigail Boyd）批評執政及在野黨對該法案的處理方式，並建議有關措施，應該在明年州政府選舉後才生效。





博伊德說：「這似乎是極度浪費時間和金錢，並且給首次置業人士帶來了巨大的不確定性，如果我們允許這個法案現在生效，但如果工黨贏得下一次選舉，法案就會被取消。」



地產發展商業界組織「城市工作組」（Urban Taskforce）的行政總裁福雷斯特（Tom Forrest）表示，那些選擇每年繳交土地稅的買家，將在21年至63年後支付相當於預付印花稅的費用，具體要付多少，取決於購買物業的價格。





福雷斯特說：「這些變化將令首次置業人士更容易進入市場，對大多數人來說，選擇將是一個毋需思考的決定。」





這項政策是在6月新州財案公佈後提交上州議會，格拉坦研究所經濟政策項目主任科茨（Brendan Coates）指，該計劃「令人失望」。





科茨說：「的確，避免繳交印花稅，將使典型買家能夠省回大約兩年的時間來節省20%的定金。但同時亦會增加買家的購買力，變相亦會稍微推高樓價。」

