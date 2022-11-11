【上車喜訊！】不用再交印花稅？新州首置者可選年繳物業稅

如果獲得州總督比茲莉 (Margaret Beazley)及時簽署，由明日（12日）起，首次置業者購買樓價不超過150萬的人士，將可以選擇其納稅方式。





由於這項計劃要到1月16日才生效， 政府承諾，在計劃生效前選擇每年繳交物業稅的人士，屆時可獲得退還印花稅。





新計劃生效後，買家可以直接選擇每年繳交物業稅，無需支付一次性印花稅， 亦未有為選擇繳交物業稅的首置者名額設置上限。





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由於計劃沒有上限，所有符合條件的買家都可以使用該計劃。首置者的年度物業稅為400元，再加上土地價值的0.3%。





佩洛德聲稱這項計劃讓首次置業人士有所選擇，可以幫助大批人士提早大概兩年有足夠儲蓄交首期。



佩洛德在改革法案通過請表示：「這完全取決於選擇。這一切都是為了幫助新州的年輕人實現偉大的澳洲夢。」





「民眾平均需要大約兩年的時間來儲下印花稅。新計劃將使年輕人能夠更快地進入房地產市場，從而使他們的財富隨之增長。他們不會倒退，而是會前進。」





工黨此前曾宣佈，如果當選，他們將廢除這項改革，他們曾在一場競選活動中批評此舉是對家庭住宅徵收「永久稅」，此舉可能會給買家帶來不確定性，直到新州 3 月大選。





有年輕夫婦表示購買了一個樓花，將有資格獲得退還印花稅。





他們表示， 每年繳付物業稅比一次性繳交前期印花稅來得更好， 而且對年輕的家庭非常重要， 又指有了這個選擇令他們的生活完全改變。







