澳洲樓市跌勢已打破40年紀錄！住屋價格會繼續跌嗎？

要點： 全國房地產價格在2022年5月至2023年1月期間下跌了8.4%。

這是CoreLogic有記錄以來最強勁的高位跌幅，情況對上一次出現的時間可追溯到1980年。

利率高企及家庭債務處於高水平，是造成有關情況的誘因之一。

澳洲儲備銀行連番大幅加息，引發了40多年來本地住宅地產市場的最大跌幅。





2022年5月至2023年1月期間8.4%的跌幅，是CoreLogic紀錄中最大幅的高位跌幅。該紀錄可追溯至1980年。





今次的跌幅超過了此前2017年至2019年的破紀錄下滑，以及2008年全球金融危機所引發的經濟衰退。





雪梨的房價在最近的跌勢中跌幅最大，由最高位下跌了13%。





布里斯本的房價暴跌了10%，而墨爾本的房價則由最高位下跌了8.6%至谷底。



是甚麼推動了房價下跌？

儲備銀行加息300個基點，縮減了買家可以借貸的金額，並打擊了他們對樓市前景的信心。





CoreLogic研究總監歐文（Eliza Owen）說，家庭負債率高企可能增加了住房市場對利率的敏感度。





她說：「較高的通貨膨脹壓力，加上防疫封城限制後的消費開支激增，亦降低了家庭儲蓄，而這些儲蓄本可用於作為房屋貸款的首期供款。」





房地產市場目前亦可能正經歷2021年較高銷售金額及較活躍時期之後的回調，令需求出現真空。



房價會繼續下跌嗎？

市場不太可能已經見底。隨著基準利率很可能會繼續在目前3.1%的水平進一步上調，2023年房價可能會繼續下跌。





市場預計基準利率將升至4%，而經濟學家的平均預測則為較低的3.6%。





歐文說：「利率的持續上升將進一步削弱借貸能力，並可能延長全國的房地產低迷期，直至利率穩定下來。」





疲軟的房地產價格和高額的建築成本繼續對新建築項目構成壓力，11月的住房審批量下跌了9%。



建築審批是建築業未來發展的關鍵指標，自8月以來已經下挫了21.7%。





澳洲統計局周一（1月9日）公布的數據顯示，市議會對建築項目的審批量連續第三個月錄得下降。





11月，私人附屬住宅審批量下跌最多，下跌22.7%。私營發展商住宅的審批下降了2.5%。





新州、西澳、維州和昆州的住宅審批總量下降，但塔州和南澳的住宅審批量則有所上升。





然而，非住宅建築審批的數值仍然強勁，在11月提高了2%。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。