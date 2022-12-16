【專家貼士】全澳百個潛力郊區來年「逆市」增值

隨著利率上升，令買房借貸變得愈來愈難，房價下跌，但有分析師表示，一些郊區即使在2023年不明朗的地產市場下，仍然有可能會「逆市」增值。
房地產網站Realestate.com.au昨日發布「Hot 100」名單，名單由多名專家，包括地產公司 Ray White 董事總經理 Dan White 和地產分析網站PropTrack 經濟學家 Anne Flaherty 在內編制，列出全澳 100個2023年增長前景最佳的郊區。
他們評估的因素包括中期和長期，如負擔能力、位置、基建配套和人口變化。
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維州有多個郊區均榜上有名，在100個郊區中，佔 29 席，是各州中最多。
新州和昆州均有24個郊區在名單上，南澳有9個、西澳有7個、首都領地有5個、塔州和北領地均有一個郊區在名單中。
名單將每年發布一次，以根據澳洲房地產市場隨著人口結構和經濟狀況的變化而更新。
新州榜上有名的郊區包括Ashfield、Paddington、Prestons及Mayfield等，而維州則有Ballarat Central、Belmont、Dandenong North及Deer Park等。
詳細名單可在查看。
對於尋找低價物業的買家來說，最負擔得起的郊區是位於珀斯以南一小時車程的西澳Peel區的 Mandurah，那裡的房價中位數為350,000元。
這個海濱郊區主要居民為64至74歲的老年人。
房地產公司Adviseable的仲介Kate Hill表示，此區擁有強勁的人口增長、負擔得起的住房和吸引人的海濱生活。
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名單上另一注目點是在墨爾本的Sunshine West。
Kate Hill承認，此區過去以其高犯罪率而聞名 ，但情況正在改變。而受惠於鐵路基建，此區的可達度亦增加。
澳新銀行(ANZ)的最新調查顯示，隨著儲備銀行不斷加息，房地產行情現已跌至疫情前的水平以下。
PropTrack 經濟研究主管兼名單的分析師之一的Cameron Kusher表示，儲備銀行的加息給今年的市場帶來了很多不確定性，但也在創造機會。
他指，任何考慮買房的人，都要進行自己的研究，以了解推動當地市場的因素，以及未來幾年市場可能如何發展。
Anne Flaherty 表示，在研究郊區名單時，2023年的一些趨勢變得很明顯。
她指，許多郊區是根據負擔能力選擇，而這是目前活躍在市場上的買家的主要關注點。
而宜居性是另一個關鍵因素，包括設施基建，對家庭的吸引力，她補充，自新冠疫情出現以來，人們更加重視生活方式。
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澳新銀行高級經濟學家Felicity Emmett表示，成本急劇上升和固定價格合同，給建築行業帶來財務壓力。
她說，雖然有證據表明成本壓力正在緩解，但超過30%的調查受訪者表示，他們預計來年成本將增加 5% 至 10%。
隨著利率上升，住宅和商業地產價格將面臨更大壓力。
根據調查，隨著更高的利率影響，住宅物業市場在所有指標上都有所下降。
但由於勞動力限制，以及潮濕天氣影響，造成工程延誤，未來業界工程仍然很多。
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