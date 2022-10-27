全澳房價再大跌 雪梨有地區僅一季已暴跌13.2%

本季是自1980年以來，房地產研究集團CoreLogic追踪房價走勢以來錄得最大的季度跌幅。





在最近一季，全澳的房價下跌了4.1%，而澳洲部分地區的跌幅更高於此水平。





根據Domain 周四（10月27日）發布的最新數據顯示，雪梨9月當季的房價下跌了5.2%，使售價中位數下降近8萬元。





Advertisement

這是自1993年以來 Domain 有記錄以來房價跌幅的最大季度。





無論是Corelogic 還是 Domain 的分析師把房價的跌幅歸因至利率快速上升，導致買家借貸能力和需求下降。





CoreLogic 研究主管 Tim Lawless指出最近全國房價的跌幅也大大高於過去各種其他「市場衝擊」期間的跌幅。





Domain 的研究和經濟主管 Nicola Powell嶵亦認為雪梨市場低迷愈見低迷，在近30 年來最陡的利率上升、高通脹和高家庭債務水平下，消費者信心大幅下降。





因而買家心理發生了轉變，他們不願意過度承諾。





在過去2008年9月，全球面對金融危機時，當時全國房價跌幅為3.2%。





目前的跌幅超於澳洲經濟在過往面對各個經濟危機的跌幅,突顯目前市場的「絕對不確定性」。





Lawless表示，房價可能會繼續下跌，直到更確定澳洲儲備銀行何時停止加息。





現在雪梨的平均房價比2月份時下降了10.1%，約為 116,000元。





墨爾本的價格平均價格下跌了約 53,000元。





昆州房價跌幅亦達6.1%。





唯南澳、西澳房價跌幅較少，不足1%。





但全澳主要城市的房價仍比2020年初，新冠大流行開始之前為高。





PropTrack 高級經濟學家 Paul Ryan認為，房地產仍然有需求，因為沒有足夠的住房供澳洲人，但需到價格符合買家可負擔的價錢，房地產市場才會再度興旺。





雪梨北部海灘錄得最大的季度跌幅。該處的房價中位數下降了 13.2% 或 344,000 元，對比去年下降了 18%。





內西南區、東部郊區及Ryde的中位價下跌了7.9及 7.7%。

