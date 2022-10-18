【全球房地產泡沫指數報告】全球地產興旺將結束 雪梨房屋價仍過高

根據瑞銀（UBS）公布2022年度 全球房地產泡沫指數報告」（Global Real Estate Bubble Index），指雪梨房屋價格泡沫風險，在全球25個主要城市，排第14，評分是1.19。排第一是多倫多，評分是2.24，香港全球排第5，亞洲區排第一，評分1.71。





報告指，雪梨在2020年及2021年，上升超過30%，在今年連串加息後，降低負擔能力，今年到6月的第二季度，下跌超過5%，不過仍然被高度高估。





報告分析全球 25 個主要城市的住宅房屋地產價格。從 2021 年中到 2022 年中，所分析城市的房屋價格平均增長10%。





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不過報告指全球房地產興旺期即將結束。





報告將排名1至9的城市，列面臨房地產泡沫風險，最高風險是加拿大最大城市多倫多（評分2.24），第2是德國 （評分2.21）；瑞士 排第3（評分1.81）；德國慕尼克排第4（評分1.8）；香港排第5（評分1.71）；港人聚居的加拿大溫哥華排名第6（評分1.70）；荷蘭首都阿姆斯特丹第7（評分1.62）；以色列特拉維夫第8（評分1.52）；日本首都東京第9（評分1.56）。



全球25城市房地產泡沫風險評分，多倫多風險最高。 Credit: UBS/Global Real Estate Bubble Index 報告指出，人口大幅增長，及超低抵押貸款利率，是推動加拿大城市泡沫化的主要因素。





今年的報告，25個城市中，並沒有房地產價格被低估，其中評分最低的4個城市：法國米蘭、巴西聖保羅，阿聯酋迪拜、波蘭首都華沙，房屋價格處於公允水平。





在大多數全球城市，對於薪金在平均水準的高技能服務行業人士來說，購買60平方米（650平方呎）的住宅單位，都會超出他們的預算。





報告指出，在香港，即使年收入是平均水準兩倍的白領階級也感到吃力。相比之下，洛杉磯、米蘭、日內瓦或蘇黎世，房屋價格處於可負擔範圍。





在報告，香港房地產泡沫風險亞洲排第一，指香港經歷15年房地產繁榮，價格創下歷史新高，是瑞銀有關的房地產泡沫研究的全球25個城市中，地產價格升幅最強勁，但這趨勢中2019年中結束，自此，市場由於缺乏負擔能力，經濟普遍停滯不前，和疫情限制都造成需求大跌。





不過，香港樓價仍然高企，報告指出，要購買一個650呎單位，香港從事技術行業打工仔，要工作24年，而市場仍處於泡沫風險區。





而在雪梨，技術人員就要工作8年，去買一個近市區的650呎單位，市場就被評為高度高估。



Credit: UBS/Global Real Estate Bubble Index