後疫情旅遊需求大增 澳洲日發12,000本護照

澳洲護照辦事處目前平均每天簽發 12,000 本護照，以清理邊境重新開放後大量積壓的申請。







在 2020 年 3 月至 2022 年 2 月的邊境關閉期間，由於大多數人無法出境，估計約有 200 萬本護照過期。









外交及貿易部發言人表示，澳洲護照辦事處（Australian Passport Office） 現在正面臨 前所未有的護照需求，由於受壓抑的旅行需求」。









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該發言人說：「自 6 月以來的4個月，辦事處已簽發超過 100 萬本護照，平均每天簽發約 12,000 本護照，比疫情前的正常水平增加了 30%。」









發言人指出：「澳洲護照辦事處的員工人數增加超過一倍，從 5 月份的 730 人增加到現在的 1900 多人。」









自 6 月初以來，辦事處的電話查詢服務中心，也增加 400 多名員工。









發言人說，人手增加令護照的簽發速度更快，該將繼續處理積壓的申請。









他透露，現在每天發出的護照，比 6 月份多出大約 2000 本。









以每本新的或更新的10年護照的費用為 308 元，護照辦事處目前提高的生產力，每天收益有 370 萬元，一星期達到1850 萬元。









由於處理速度加快，大多數護照的申辦時間不到6星期，但發言人警告說，有些護照需要更長的時間。









目前辦理新護照需要大約6星期，辦事處發言人就呼籲，計劃在暑假期間旅行的人士，確保他們的護照是有效。









該發言人表示，由於護照具有獨特的安全功能，預計受Optus數據洩露影響，而要辦理新護照的，不會令申領護照的人數顯著增加。









辦事處在發出的新聞稿指出，單單有護照號碼不能用於申辦新護照，有強力的控制避免護照身份遭盜用，包括複雜的人臉識別技術。









辦理澳洲新護照，16 歲人士10年護照的費用為 308 元，16 歲以下兒童的5年護照費用為 155 元。









加快處理需另外支付 225 元，更換護照的費用為 193 元。





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根據統計局的最新數據，現在每月前往海外的澳洲人，數量已恢復到疫情前的3份之2。









大多數出國進行短期旅行的人，最多前往新西蘭，其次是峇里島和英國。









由於航空公司客運容量，只及2019年疫情前，略高於50%，抑制了對海外旅行的強勁需求。









因此，出境航班的座位佔有率通常超過 85%，是自1984年有記錄以來的最高水平。



