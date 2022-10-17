今日大事（10月18日）

維州北部居民為洪災威脅作準備

維州北部小鎮Echuca準備迎接另一個洪水的高峰，當地居民正堆砌沙包，以保護房屋免受洪水沖擊。





當局已向Murray River沿岸的多城鎮都發布疏散令，而 Shepparton 的洪水警告仍然生效。





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Murray River的水位預計將從周三開始達到頂峰，而自從Campaspe River上週末決堤後， Echuca已有多達1,000間房屋被淹浸。





與此同時，新州靠近維州偏遠邊境的 Riverina 地區居民，亦正對洪水的威脅嚴陣以待，當局已通知Cobb 高速公路以東地區的居民，要在今天上午10時點之前撤離，預計之後會封路。



錫克教義工為維州災民提供食水

註冊的慈善組織澳洲錫克教義工組織的一批義工，正前往維州地區協助遭受洪水影響的災民,致力透過向弱勢社群提供免費食物來「減低災民的痛苦」。





義工駕駛「免費食物車」及透過「免費外賣食物廚房」，前往受災地區，為災民提供素食和飲用水。





機構的成員辛格（Jaswinder Singh）表示，幫助其他人、是錫克教文化的一部分。





「我們生活的三個基本教規，第三個教規是與其他人分享我們所擁有的一切，我們亦在正這裡實踐此教規。」



澳洲新加坡將簽協議減低兩國貿易壁壘

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）將於今天（10月18日） 在坎培拉，與新加坡總理李顯龍會面，預計雙方會簽署「綠色經濟」協議、旨在透過加快兩國實現零碳排放，並鼓勵新加坡進口澳洲的氫氣，以減少兩國在環境商品和服務貿易的壁壘。





艾巴尼斯及李顯龍亦將討論印太地區的安全挑戰，以及中國希望加入跨太平洋自由貿易協定等問題。





新加坡支持北京加入，而澳洲的立場是，在中國對澳洲出口貨品實施貿易制裁期間不應舉行會談。



原住民長老Uncle Charles今將舉行州葬

原住民長老兼作家Uncle Jack Charles的州葬儀式，今天將在墨爾本的Hamer Hall劇院舉行。





儀式於下午2時開始，免費向公眾開放，維州政府網站亦會進行直播。





維州各地的監獄、羈押中心及青年司法中心、亦會直播葬禮儀式，Uncle Jack Charles生前致力為這些地的囚犯提供支援。





Uncle Jack Charles是澳洲著名的原住民演員、音樂家兼活躍分子，上個月去世，享年79歲。



當局將詳查虛報Medicare回扣問題

聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）對虛報國民保健Medicare的回扣問題表示擔憂，指政府會進行徹底調查。





九號台及澳洲廣播公司的聯合調查發現，據專家估計，國民保健一年被濫用的問題，耗費達80億元，當中主要涉及來自醫生的瞞騙申請，例如在今年2月，一名醫生被發現向已過身的長者索取診金，申請護老院津貼。另外，一名家庭醫生為癮君子提供不恰當處方；還有一名放射科醫生，為身患末期癌症的病人提供過量的服務，來獲取政府的津貼。





查默斯說，這些事件均令人感到震驚。





「這些報道非常令人擔憂及不安、亦顯示當局要查明真相，因為我們不希望看到國民保健系統中，有任何一分一亳被詐取，因為這些錢應用於幫助弱勢社群。」





聯邦衛生部長畢勒，已要求其部門了解相關程序是否合規和跟足指引。



俄羅斯據報以「自殺式無人機」襲擊基輔致8死

俄羅斯被指以「自殺式無人機」襲擊烏克蘭，造成至少8人死亡。





在基輔，無人機撞向一棟住宅樓宇、亦破壞當地的基礎設施，造成至少4名基輔居民身亡，並導致數百個城鎮和村莊停電。當局正嘗試從瓦礫中救人。





基輔市長克里琴科表示，無人機是故意針對無辜的平民。





「俄軍正摧毀烏克蘭的國家及民居、並殺害平民，此舉是恐怖襲擊，亦是這場戰爭的真相。俄羅斯想製造一個再無烏克蘭人的烏克蘭。」



俄軍機墜毀致3死 兩機員成功逃生

同時，俄軍一架軍機在烏克蘭葉伊斯克市墜毀，造成3人死亡、19人受傷。





俄羅斯國防部指，涉事的蘇-34戰機、從南部軍區軍用機場起飛後，有一個引擎起火後在一處居民區墜毀，兩名機組人員成功跳傘逃生。飛機墜毀造成的火勢，亦蔓延到附近住宅樓，造成17戶住宅受損。當局已控制火勢並對事故展開調查。



英國財相暗示會撤銷「幾乎所有減稅措施」

英國新任財相侯俊偉表示，政府將會撤銷三個星期前公佈的幾乎所有減稅措施，並組建經濟顧問委員會。





英國國會今個星期在首相卓慧思領導地位不穩的氛圍中重新開會，已經有保守黨議員呼籲卓慧思落台。卓慧思將會和黨內同僚開會，希望重獲對方支持。





當地有80歲的退休選民表示，保守黨正陷混亂。





「保守黨應全盤重新思考治理國家及政黨的方向。目前英國的政權正一片混亂，英國的政治、財務、醫療、長者護理等方面、都急速下滑至第三世界的水平，必須要人堅決作出正確決定、去管理有關問題。」



【中共二十大】北京歡迎國際祝賀反映中國「朋友遍天下」

中國表示，多國領導人及國際組織負責人都祝賀中共二十大勝利召開，顯示「胸懷天下者，朋友遍天下」。





中國外交部發言人汪文斌在昨日的例行記者會上表示，多項國際民調顯示中國在世界上受到普遍歡迎，又說聯合國秘書長古特雷斯稱讚中國「促進世界和平與發展」。





他形容，中國共產黨「為人民謀幸福、為民族謀復興、為人類謀進步」，會繼續與世界各國共享發展機遇，推動構建人類命運共同體。



留英香港示威者疑遭中國使館人員毆打

在英國、有香港示威者在中國領事館外抗議期間，遭懷疑是使館人員毆打。





中共二十大開幕同日，一批示威者在曼徹斯特的中國領事館外展示諷刺中共總書記習近平的巨型漫畫海報，及進行和平示威。據報大約有10名人士、突然從使館衝出、將海報搶走。有一名示威者、被拖入使館範圍內、並遭到拳打腳踢，最後由一名當地警員救出。





事後中國駐曼徹斯特總領事館表示，示威者懸掛「侮辱中國國家元首的畫像」，是任何國家都不能容忍的惡劣行徑。英國國會有議員則要求外交部調查。



伊朗監獄現可疑火災致８死 疑與反政府示威有關

伊朗當局表示，星期六晚在當地監獄發生的可疑火災、已造成至少8名囚犯死亡。





涉事監獄同時關押刑事罪犯和政治犯，外界仍未知道當時發生何事，但有影片顯示、事發時有警笛和槍聲響起，還有人高呼「打倒獨裁者」。





伊朗各地的反政府示威、亦已進入第五個星期，示威是由女子阿米尼因頭巾問題被道德警察拘留時死亡而引發。



【體育消息】尼瑪涉轉會費欺詐案昨日出庭

巴西足球明星尼瑪，因為在2013年的轉會期間涉嫌欺詐，昨日在西班牙出庭。





尼瑪及其父親，以及西甲球會巴塞隆拿、巴甲球會山度士，被一間擁有尼瑪四成轉會權的私人公司起訴隱瞞轉會費，並要求判處5年監禁。



