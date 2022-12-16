你是否贊成州政府立例禁止租客對租金作競投呢？

新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）在星期一（12／12）的記者會上表示：『房地產經紀將會無法再要求一些準備租屋的租客以競投方式推高租金。』





不過，租客仍然可以自願提高租金價格。但在新嘅規定之下，房地產經紀不能鼓勵租客出價高於廣告標示的價格。





同時， 由星期六開始，地產代理商亦不能為出租物業賣廣告，除非廣告會刊登房屋既定的租金價格。而違規代理人個人將被罰款 5500元，而違規公司則會被罰 11,000 元。其實，在維州、昆州和塔州都已經實施了類似的規定。





州長佩洛德表示：『租務市場緊張，因此是有必要結束租務市場以拍賣形式出價的做法。』





而他認為這樣做，亦多可以讓租客能夠有安全感和確定性，讓他們可以為自己的未來做計劃。





早前有報道指在2016 年至 2021 年間，新州的租金中位數從每周386 元增加到 420元，現時，新州有三分之一的家庭都在租房住。所以，新州政府便承諾立法終止租金競投的活動。





新州公平交易廳廳長多明尼路（Victor Dominello）表示，該部門將檢查出租房產的廣告是否寫上固定的價格，並鼓勵租戶如果地產中介要求或鼓勵他們提高租金出價，可以向新州公平交易廳投訴。





在今集【大眾論壇】亦想問大家: 『你是否贊成政府禁止地產中介要求租客對租金作競投的做法呢？對於一些業主這又是否一個公平的做法呢？』





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