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澳洲國會議員訪台會否影響澳中兩國試圖改善關係？

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PENNY WONG G20 FOREIGN MINISTERS MEETING

中國官媒《環球時報》發表社評，嚴厲指責訪台的澳洲國會議員是支持台獨，也是在「玩火」。 Source: AAP / JOHANNES P. CHRISTO

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Published 8 December 2022 at 3:13pm
By Selina Kong
Presented by Selina Kong, Ivan Leung
Source: SBS

澳洲六名聯邦國會議員於周一（5／12）飛抵台灣進行為期五日訪問，六名國會議員包括工黨的斯旺森（Meryl Swanson ）及科克（Libby Coker） ，另外亦有兩黨聯盟的議員載斯（Barnaby Joyce）、布赫霍爾茲（Scott Buchholz）、楊格（Terry Young）和皮爾斯（Gavin Pearce）。

Published 8 December 2022 at 3:13pm
By Selina Kong
Presented by Selina Kong, Ivan Leung
Source: SBS
據報，今次他們的訪問， 目的是想傳達澳洲希望能夠維護印太地區的和平。而今次亦是過去三年來首次有澳洲政客訪問台灣。他們早前經已於台灣外長吳釗燮會面，而今天（8／12）則會與總統蔡英文見面。

對於今次有政客訪台，總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 早前對記者表示，今次並非由政府負責籌劃的訪問。他亦形容今次訪問只是國會「後排議員」的訪問，他亦表示，兩黨對於中國和台灣的立場仍然一致，便是維持現狀。

同時，外貿部的一名發言人表示，在新冠疫情開始前，澳洲不同黨派的政客都有定期前往台灣訪問，而今次訪問，只是「代表恢復有關活動」而已。
不過，早兩天，中國官媒《環球時報》發表社評，嚴厲指責訪台的澳洲國會議員是支持台獨，也是在「玩火」。文章又指今次訪問，令澳洲與中國開始進行改善關係的情況「蒙上陰影」。

社評又指「玩火者必自焚」。文章寫道，中澳兩國正努力修補過去三年跌至谷低的雙邊關係。 而在上個月，中國國務委員兼外長王毅亦與澳洲外長黃英賢通電話。隨後在G20峰會期間，中澳兩國元首亦進行會晤，文章亦引述分析人士認為這些將有助於結束兩國外交的冰冷狀態。
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不過，文章指「由於澳洲國會議員正訪台，（事件）已對中澳關係產生了負面影響。」

但反對黨參議員伯明翰（Simon Birmingham）則認為，這次訪問只是「一切如常」。大家對此又有何看法呢？

今集【大眾論壇】想問大家: 『你認為澳洲國會議員在這個時候訪台是否一個合適的做法呢？』

*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場


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