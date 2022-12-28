澳洲房市負擔力亞太最差 房地產泡沫隨時爆破

根據國際貨幣基金組織 (IMF) 本月較早時發布的一份新報告，澳洲房地產是世界上「最錯位」的市場之一，亦是全球最難以負擔的住屋市場之一。





報告指，由於通脹導致實際工資下降。





雖然全澳不少區域的房價有所下降，但全年而言，澳洲房價上升了50%，高於中等家庭的承受能力。





目前，普通家庭需要花費四成收入以應付住屋需求。





國際貨幣基金組織警告，在 2021 年取得前所未有的收益之後，包括澳洲在內的世界各地發達的房地產市場可能會走向調整，房產已經出現下降的跡象。





這可能會帶來「泡沫爆破」的可能，意味房地產市場可能崩潰。





報告指出： 「雖然歷史上房價調整的形式和嚴重程度各不相同，但在大多數情況下，更明顯的調整——「房地產泡沫破滅」——與嚴重的經濟衰退有關，」報告指出，世界正在 處於這樣的經濟衰退的危險之中。





如果發生這樣的事情，這將對普通人產生「嚴重影響」，因為通常民眾財富和債務的「主要來源」在於他們的財產，因為它可能會導致整個房地產市場價格暴跌三成。





兩個最嚴重、「負擔過重率」的亞太區國家分別為澳洲和日本，這兩個國家的人民將超過四成的收入用於住屋，人口比例高於經合組織的平均水平。





澳洲的房地產市場也與新西蘭、加拿大和香港平排，四個地區被認為是世界上收入與房價和租金最「錯位」地區。





國際貨幣基金組織還表示，澳洲是亞太地區失調最嚴重的國家，新西蘭緊隨其後。





報告更警告：「基於模型的分析表明，如果價格高度失調，再加上高政策利率的影響，可能會導致價格出現大幅調整，幾乎與過去的房地產泡沫爆破相當。」





在報告的另一點，它指出過去的研究發現，當泡沫爆破時，房價在泡沫爆破時下跌了近三成。





在2021 年，新西蘭的房地產漲幅最大，全國漲幅為 35%。





然而，隨著新西蘭中央銀行自去年 9 月以來將現金利率上調了 4倍，而在過去兩個季度，該國的房地產價格大幅下跌。





不少人認為這是對世界上其他地區的警號。





同樣地，澳洲房地產市場在去年大流行期間亦曾大幅上升 25%，及後在連續八次加息的情況下一直下跌。





國民銀行預測在2023年，全國房地產價格將下調 23%，而ME Bank 則預測會下調兩成。





雖然大行對澳洲房地產市場作出悲觀的預測，但澳洲經濟和金融市場的分析人士-- SBS 中文特約通訊員魏睿昊Julius Wei 指出雖然短期房價還將下跌，但長期房價依然值得期待。





他認為如果從2020年的新冠疫情爆發開始算起，澳洲整體房價還是保持了上漲，全國綜合首府城市的房價與2020年的低谷相比，高出了27%。其中，荷伯特、阿德雷德和布里斯本仍保持了40%以上的漲幅；墨爾本的漲幅最小，但也仍有16.7%；雪梨和珀斯的漲幅則分別為28.6%和21.9%。這組數據在一定程度上說明，房地產作為長期投資目標的，短期波動往往無法抹掉長期趨勢的增值。





從長期來看，澳洲將持續面臨房屋供給量不足的考驗。過去幾年受大流行影響，澳洲的房產建築成本高企、勞動力短缺，都導致工程速度緩慢。到了今年，開發商考慮到近期加息壓力和房產價格疲軟，不得不進一步放緩項目的進度。這些因素綜合起來，導致市場上的新房供給並不充足。而且在可見的未來，供給速度可能也難以快速恢復增長。另一方面，在亞洲國家進一步放鬆出行政策後，會有更多的留學生和移民進入澳洲，促進人口增長。這兩個因素疊加，可能會造成住房市場出現供不應求的局面，也意味著中長期澳洲房產市場的前景依然保持良性。

