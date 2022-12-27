【噢！What？】WhatsApp 2023年停止支援部份手機 三星蘋果都有份

雖然近年來不少人因為 WhatsApp 的私隱政策，紛紛過檔使用不同的社交通訊軟件。





但社交通訊軟件仍是全球十分流行的社交通訊軟件之一。





然而，此通訊巨頭近日宣布從12月31日後，即2023年開始，軟件將停止在49款手機上運行，當中包括舊款 iPhone、Samsung、LG、SONY 等機款。





由於 Whatsapp 將會在 2023 年開始只為 Android 4.1 或以上及 iOS 12 或以上的型號，意味部分未能升級的49種舊機款，將未能再使用 Whatsapp App 進行通訊。部分受影響型號如下：





Apple iPhone 5、iPhoen 5C





Samsung Galaxy Ace 2、Galaxy Core、Galaxy S2、Galaxy S3 Mini、Galaxy Xcover2 等





LG Optimus L7 系列、Optimus L5 系列、Optimus L4 系列、Optimus L3 系列等





Sony Xperia Arc S、Xperia miro、Xperai Neo L 等





另外，部份華為手機亦包含在內。





但是，這些手機的用戶將在 Whatspp 停止運作前收到有關提醒。





WhatsApp 發言人表示「設備和軟件經常變化，所以我們會定期審查我們支持的操作系統並進行更新」，指：「這些設備也可能沒有最新的安全更新，或者可能缺少運行 WhatsApp 所需的功能。」





雖然不少人已不再使用這些舊機款，但保守估計有數百萬部手機將要同WhatsApp 說再見。

