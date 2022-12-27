【有驚無險】夏季盛事雪梨荷伯特帆船賽鳴炮啟航 幾乎撞船？

一年一度的夏季盛事雪梨-荷伯特帆船賽（Sydney to Hobart Yacht Race）於昨日拆禮物日下午一時在雪梨港口鳴炮啟航，展開長達630海里的比賽。





一如以往，賽事吸引大批帆船愛好者冒著炎熱天氣在雪梨港口湊熱鬧，觀看是次第77屆帆船賽。 賽事早段上演驚險一幕，部份船隻在爭奪優勢衝出海港線時，船身一度非常靠近只有幾寸之差，險生危險意外。





本屆賽事一共有109艘帆船參賽，由四艘大熱超級帆船Supermaxi帶頭，分別為Andoo Comanche，LawConnect，Black Jack和Hamilton Island Wild Oats首先朝海港出口衝出大海，前往荷伯特。



2022雪梨-荷伯特帆船賽鳴炮啟航 船隻爭相起步 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI 當中來自中國福建的Jiang Lin（音譯姜琳）與她的拍檔法國籍帆船好手Jean-Charles Ledun出戰本屆賽事。出身自航海家族的姜琳自小在船上長大，她在澳洲已航行了9年，今次是她首次參賽，夥拍法籍船員挑戰以二人之力完成賽事，按傳統參賽船隊一般由8名以上船員組成。





到目前為止，111 名參賽帆船中只有兩艘退賽。專家表示，勝出隊伍可能會在今晚或明天早上到達荷伯特終點。去年第一艘衝過終點線奪冠的是Black Jack，它以兩天12小時37分駛完全賽程。





雪梨-荷伯特帆船賽於1945年首次舉辦，是澳洲最重要的夏季傳統運動賽事之一。以雪梨港口為起點，塔斯曼尼亞島荷伯特為終點，全程共630海里（約1170公里）。



