【有驚無險】夏季盛事雪梨荷伯特帆船賽鳴炮啟航 幾乎撞船？

航海世家華人女船員首次出戰，夥拍法籍船員，佢地能否以二人之力完成呢次艱辛航海賽呢？

The crew of Chutzpah is seen during the Sydney Hobart Yacht Race 2022 in Sydney Harbour, Monday, December 26, 2022.

2022年第77屆雪梨-荷伯特帆船賽（Sydney to Hobart Yacht Race） Source: AAP / BIANCA DE MARCHI

一年一度的夏季盛事雪梨-荷伯特帆船賽（Sydney to Hobart Yacht Race）於昨日拆禮物日下午一時在雪梨港口鳴炮啟航，展開長達630海里的比賽。

一如以往，賽事吸引大批帆船愛好者冒著炎熱天氣在雪梨港口湊熱鬧，觀看是次第77屆帆船賽。 賽事早段上演驚險一幕，部份船隻在爭奪優勢衝出海港線時，船身一度非常靠近只有幾寸之差，險生危險意外。

本屆賽事一共有109艘帆船參賽，由四艘大熱超級帆船Supermaxi帶頭，分別為Andoo Comanche，LawConnect，Black Jack和Hamilton Island Wild Oats首先朝海港出口衝出大海，前往荷伯特。
Yachts are seen leaving Sydney Harbour during the Sydney Hobart Yacht Race 2022 in Sydney Harbour, Monday, December 26, 2022.jpg
2022雪梨-荷伯特帆船賽鳴炮啟航 船隻爭相起步 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI
當中來自中國福建的Jiang Lin（音譯姜琳）與她的拍檔法國籍帆船好手Jean-Charles Ledun出戰本屆賽事。出身自航海家族的姜琳自小在船上長大，她在澳洲已航行了9年，今次是她首次參賽，夥拍法籍船員挑戰以二人之力完成賽事，按傳統參賽船隊一般由8名以上船員組成。

到目前為止，111 名參賽帆船中只有兩艘退賽。專家表示，勝出隊伍可能會在今晚或明天早上到達荷伯特終點。去年第一艘衝過終點線奪冠的是Black Jack，它以兩天12小時37分駛完全賽程。

雪梨-荷伯特帆船賽於1945年首次舉辦，是澳洲最重要的夏季傳統運動賽事之一。以雪梨港口為起點，塔斯曼尼亞島荷伯特為終點，全程共630海里（約1170公里）。

READ MORE

【墨爾本球賽騷亂】球會安保不力 遭足協罰空場

澳式足球聯盟取消「白色短褲」要求 消除女運動員憂慮

攝氏40度！聖誕熱浪熱幾耐？入來睇下氣象局點講

【2022回顧】你對科技界過去一年的表現滿意度如何？

【樂極生悲】 維州19歲少年聖誕節衝浪失救亡

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
廣東話節目 MeWe 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 27 December 2022 at 12:06pm, updated 11 minutes ago at 1:02pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS