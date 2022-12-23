【墨爾本球賽騷亂】球會安保不力 遭足協罰款罰分

上星期六舉行的墨爾本打吡最終 演變為球場暴力 ，有150名觀眾衝入場內，令比賽腰斬。墨爾本城（Melbourne City）的門將Tom Glover、球證Alex King，以及一名電視台攝影師和兩名都因此受傷。





而作為AAMI Park球場的主隊、負有安保責任的墨爾本勝利（Melbourne Victory）球會，也將受到足協的處罰。



A bleeding Tom Glover of Melbourne City is escorted from the pitch after being hit with a garbage can. Source: Getty / Darrian Traynor 足協預計會在今日內發出對墨爾本勝利隊的罰單，可能包括罰款、罰分，甚至空場作賽。





不過難題在於足協需要取得平衡：一方面要球會對安保問題負責，另一方面不能因一小部份人違規而令大部份安分守己的球迷受到懲罰。





此外，足協也要決定如何處理AAMI Park球場的問題。因為它不僅是墨爾本勝利的主場，也是墨爾本城和西部聯（Western United）的主場。而該球場下一次比賽便是由西部聯主場對陣墨爾本勝利。





因為比賽是在拆禮物日（12月26日）下星期一，西部聯預計會大量球迷觀戰，令門票收入非常可觀。





足協的第三個問題是決定如何處理被腰斬的球賽賽果。騷亂發生時，墨爾本城正以1比0領先。

