攝氏40度！聖誕熱浪熱幾耐？入來睇下氣象局點講

今日維州、南澳、塔州和新州迎接又一股酷熱聖誕熱浪，當局警告身處這四個州的居民氣溫將高達攝氏40度。





阿德雷德今天氣溫將達到 40 度，當局向整個地區發出全面禁火令，包括下艾爾半島（Lower Eyre Peninsula）和約克半島（Yorke Peninsula）。





同時，經歷了幾天持續酷熱天氣的維州，令當地民眾擁到海灘泳池消暑。預計今天維州天氣持續炎熱，部份地區氣溫甚至達今年最熱超過攝氏40度。在墨爾本，預計氣溫會稍微涼，最高氣溫為 37 度。





塔斯曼尼亞也不例外，荷伯特今天氣溫高達 30 度。





席捲維州西北部的熱浪也將推高新州南部的氣溫，預計雪梨今天氣溫亦將達到 28 度。然而，氣象局表示，炎熱天氣不會持續太久，預計下周中期氣溫回落轉涼。





熱浪對老年、嬰兒、兒童、孕婦和哺乳期婦女、及身體不適的人尤其危險。該局建議民眾，盡量留在室內陰涼的地方，例如家中、圖書館、社區中心或購物中心。





日間在家中應該關上窗戶或窗簾 ，如果可以，使用風扇或空調來保持家中涼爽。



