熱浪未來一周襲澳洲多州 料西澳高達45度

下周最高氣溫將飆升至比平均水平高4至8度，在熱浪覆蓋澳洲北部大部分地區之前，將會從西澳北部開始。
維州在夏季的第一個週末終於升溫，西澳將在下周迎來本季的第一個45度高溫日。
澳洲西北部的氣溫即將飆升，廣闊而停滯的低壓區，將在接下來的幾天形成熱空氣，並會增強。
預測模型顯示，從本周末開始，氣溫將攀升至40度左右，然後在下周的大部分日子裡可能會超過45度。
即將來臨的高溫，令西澳北部和內陸部分地區，發布嚴重至極端熱浪警告，亦有火災警告。
氣象局周日宣布，最嚴重的情況將發生在昆州內陸和西澳Broome周邊地區。
當局表示，預計從周二開始，將出現嚴重至極端的熱浪天氣，包括Pilbara的大部分地區和西澳北部內陸地區、北領地Lasseter的部分地區以及昆州西北部的部分地區。
除了昆州的Cape York和西澳的Gascoyne大部份地方，澳洲中部和北部大部分地區，包括部分海岸，預計將出現低強度至嚴重的熱浪條件。
維州早前迎來30年來最冷的春季，平均最高氣溫為1910年以來的第6低。
但墨爾本的氣溫今天最高氣溫達到34度，但維州的環境監管機構促請前往海灘的人，密切關注洪水過後的情況。
當局表示，大多數情況下，期望海灘的情況為良好到一般，但情況會有所不同，呼籲大家以常識判斷。
但維州的溫暖天氣將是短暫，因為下周初有低壓槽將在維州上空移動，帶來涼爽的氣溫，在南部會有陣雨和雷暴。
預計下周四的最高氣溫為16度。
氣象局亦預計，夏季也將比平均水平涼，白天的氣溫預計會比平均氣溫低60%。
阿德雷德的氣溫今天將達到35度，但南澳也將告別30度的天氣，該州本周將保持在20多度的中低溫度。
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