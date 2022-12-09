夏天已到 貓狗腳掌「肉球」成高危

來自昆州中部的獸醫 Jocelyn Birch Baker指，因為我們總是穿著鞋子，所以我們沒有注意到地面有多熱。





她指，主人經常沒有意識到他們的寵物受傷，也不知道他們躺著是因為他們的爪覺得痛。





有關情況經常發生，而要多久時間才會痊癒要取決於狗和其腳上皮膚類型。





Jocelyn Birch Baker所養的牧羊犬 Billie Jean的腳上有白色的皮膚，所以很容易被灼傷，Billie Jean有次曾在泳池邊跑來跑去，最後結果四隻爪子都被嚴重燒傷，第二天就站不起來。



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雖然狗隻的傷勢很明顯，但 Jocelyn Birch Baker認為，主人可能會誤會跛行或肩部受傷。





Jocelyn Birch Baker說，治療起泡和脫皮的爪子的方法是用濕布包裹，和用 「很多很多止痛藥」，一兩天後，就會發現寵物開始四處移動，並開始痊癒。





Jocelyn Birch Baker建議寵物主人可以採取的簡單步驟，以確保他們寵物不會被高溫燒傷。





她建議首先使用觸摸測試，主人應該在出去散步前將手放在地面上幾分鐘，如果太熱而不能將手放在那裡，那對狗來說也太熱了。





她又指，狗最好在草地上行走，而不是在水泥或瀝青路面上行走，而散步最好在清晨或傍晚進行。



動物組織Capricorn Animal Aid 前主席Katina Kilpatrick指，熱浪是大問題，特別是在炎熱天氣期間。





她指，重要的是要確保狗有足夠的陰涼處和水，並每天至少檢查狗的情況2次，並把冰塊放入狗隻的飲用水中。





他指，只是家中的範圍已可令貓狗的「肉球」受傷，如果要在戶外行動，受傷的程度就會更高，建議主人要多留意，不要在天氣太熱的時候，帶寵物出去散步。



